Se acerca la “Luna de Sangre” a México: Fecha y hora exacta del eclipse lunar de agosto

Después del eclipse solar total del 12 de agosto, el calendario astronómico del mes tiene preparado otro evento que sí se podrá ver desde México: un eclipse lunar parcial.

Durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, las personas podrán disfrutar de una "Luna de Sangre", siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan tener un cielo despejado.

Fecha del eclipse lunar de agosto de 2026

El eclipse de Luna parcial ocurrirá la noche del jueves 27 de agosto, cuando la Tierra se coloque de manera exacta entre el Sol y la Luna, proyectando una gran sombra sobre la superficie de la Luna.

En el caso de un eclipse parcial, como el que ocurrirá en México, la alineación no es completamente exacta y solo una parte del astro entra en la sombra más oscura de la Tierra.

Esa zona puede adquirir tonos rojizos, cobrizos o anaranjados, mientras que el resto de la Luna permanece mucho más iluminado, por lo que se prevé que el astro no se tiña de rojo en su totalidad.

¿A qué hora será el punto máximo del eclipse lunar en México?

Con datos de la NASA, el eclipse comenzará entre las 19:23 horas del 27 de agosto, cuando la Luna entre en la zona de penumbra de la Tierra. Posteriormente, llegará a su punto máximo cuando una sección de la Luna ingrese en la sombra más oscura de nuestro planeta.

En la Ciudad de México (CDMX), el evento se podrá seguir en estos horarios:



19:23 horas: comienza el eclipse penumbral.

20:33 horas: Inicia el eclipse lunar parcial.

22:12 horas: Alcanza su punto máximo.

23:51 horas: Termina la fase parcial.

01:01 horas del 28 de agosto: Concluye por completo el eclipse.

En total, el evento tendrá una duración aproximada de 5 horas con 38 minutos en diferentes estados del país.

¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar desde México?

El eclipse será visible desde todo México y también podrá observarse desde amplias regiones de América, Europa, África y Asia occidental.

En territorio mexicano podrá seguirse desde ciudades como la CDMX, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Chihuahua, etcétera, aunque el horario exacto dependerá de la ubicación.

