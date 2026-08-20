ECOEMS 2026: ¿Qué significan ASI y otras abreviaturas en los resultados de prepa?

Si realizaste el proceso de asignación a la educación media superior Mi Derecho, Mi Lugar (ECOEMS) 2026, consultar la Gaceta Electrónica de Resultados es el paso clave para conocer la institución de bachillerato que te fue asignada y aquí te explicamos el procedimiento de consulta, el significado exacto de cada abreviatura y los pasos a seguir tras la publicación.

¿Aplicaste examen para entrar al bachillerato?



Consulta este 18 de agosto los resultados ECOEMS 2026 para el ingreso al bachillerato de la @UNAM_MX e @IPN_MX. Paso a paso en la plataforma de “Mi Derecho, Mi Lugar”.https://t.co/jFuYli5rtx pic.twitter.com/1hAWnNtAwR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026

¿Cómo consultar los resultados de ECOEMS 2026?

Los resultados del proceso de asignación ECOEMS 2026 se consultan de manera digital e individual a través del portal oficial del Gobierno de México: miderechomilugar.gob.mx.

Para realizar la consulta correctamente debes seguir estos pasos:



Ingresa al portal oficial: Accede a miderechomilugar.gob.mx desde tu celular o computadora. Abre la Gaceta Electrónica de Resultados: Ubica el enlace para visualizar la gaceta oficial en formato PDF público. Busca tu número de folio: Utiliza la función de búsqueda de tu lector (Ctrl+F) e ingresa los 9 dígitos de tu folio de registro para ubicar tu renglón. Descarga tu Resultado Individual: Inicia sesión con tu Llave MX para acceder al apartado de documentos y descargar tu comprobante de asignación personalizado con el desglose de aciertos obtenida en el examen.

¿Qué significan las abreviaturas ASI, SC, NP y PI en los resultados de ECOEMS 2026?

En la columna de explicación de la Gaceta Electrónica de Resultados, cada clave indica la situación legal y académica de la solicitud:



ASI (Asignado): Significa que alcanzaste un lugar dentro de las opciones educativas seleccionadas. Junto a esta clave aparecerá el código correspondiente al plantel y especialidad donde fuiste aceptado.

Significa que alcanzaste un lugar dentro de las opciones educativas seleccionadas. Junto a esta clave aparecerá el código correspondiente al plantel y especialidad donde fuiste aceptado. PI (Sin Lugar por Opciones con Examen): Indica que no alcanzaste el puntaje de corte requerido en las opciones con examen que registraste. La autoridad lo atribuye a la selección de pocas opciones educativas o a solicitar únicamente planteles de muy alta demanda.

Indica que no alcanzaste el puntaje de corte requerido en las opciones con examen que registraste. La autoridad lo atribuye a la selección de pocas opciones educativas o a solicitar únicamente planteles de muy alta demanda. SC (Sin Certificado): Señala que el aspirante no acreditó ni presentó el certificado de educación secundaria dentro del plazo límite fijado por la convocatoria (15 de julio de 2026).

Señala que el aspirante no acreditó ni presentó el certificado de educación secundaria dentro del plazo límite fijado por la convocatoria (15 de julio de 2026). NP (No Presentó): Aplica para aquellos aspirantes que no acudieron a presentar el examen de asignación en la fecha y horario estipulados.

(Otras claves adicionales que podrías encontrar son <7, que significa que no se alcanzó el promedio mínimo de 7.0 exigido por la UNAM e IPN, y B/I, asignada por baja por irregularidad durante el examen).

¿Qué debo hacer después de que se me asignó plantel en ECOEMS 2026?

Si en tu resultado obtuviste la clave ASI, debes iniciar formalmente tu proceso de inscripción. Lo primero que debes hacer es imprimir tu documento de Resultado Individual obtenido mediante tu Llave MX en la plataforma oficial.

Posteriormente, ingresa a la página web institucional o del plantel específico que te fue asignado (como la UNAM, el IPN, Colegio de Bachilleres, CONALEP, entre otros) para consultar las fechas, los requisitos particulares y la documentación presencial exigida para la inscripción definitiva. Por el contrario, si obtuviste claves como PI, SC o NP, deberás revisar el calendario del sistema para verificar la disponibilidad de lugares en planteles que aún cuenten con cupo.