INE modifica requisitos para tramitar la credencial para votar desde el extranjero

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una serie de modificaciones operativas en sus lineamientos para facilitar la expedición de la Credencial para Votar en las sedes consulares y embajadas de México en el mundo. La actualización responde a la necesidad de eliminar trabas administrativas recurrentes que frenaban las solicitudes de miles de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Con este ajuste en los criterios de cotejo, la autoridad electoral simplifica la entrega de documentación y busca garantizar que la población migrante mantenga intactos sus derechos cívicos y de identidad.

Aceptarán actas de matrimonio para confirmar identidad de usuarias

Uno de los cambios más relevantes resuelve la disparidad de nombres que afectaba principalmente a las mujeres radicadas en países donde es costumbre o norma legal adoptar el apellido del cónyuge. A partir de esta nueva disposición, las personas cuya identificación vigente contenga el apellido de su pareja y no coincida de manera exacta con el acta de nacimiento podrán exhibir su acta de matrimonio. Este documento funcionará como un mecanismo oficial de validación para confirmar la identidad de la solicitante sin que el trámite sea rechazado automáticamente por la red consular.

📷¡Conoce las nuevas modificaciones que hemos realizado para facilitar que puedas acceder a tu Credencial para Votar desde el Extranjero! 🗳#VotoExtranjero #INEMéxico@IME_SRE pic.twitter.com/M3m2dVbJrq — ConsulMexSPS (@ConsulMexSpa) August 17, 2026

Pasaportes y matrículas consulares vencidas serán válidos

Por otra parte, el organismo electoral flexibilizó las exigencias relativas a la vigencia de los medios de identificación con fotografía. El INE autorizó que tanto el Pasaporte Mexicano como la Matrícula Consular de Alta Seguridad puedan presentarse como identificaciones válidas aun cuando estén vencidos.

Para hacer efectiva esta excepción, los documentos deberán cumplir con dos condiciones básicas: que no hayan transcurrido más de 10 años desde su fecha de expiración y que hayan sido expedidos cuando la persona titular tenía al menos 12 años de edad. Esta medida reduce el impacto negativo que generan los retrasos en la obtención de citas de renovación consular y permite concretar la solicitud de la credencial electoral de forma más ágil.