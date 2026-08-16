Feria de Regreso a Clases 2026, CDMX: dónde están, fechas y horarios

¿Mochilas, colores o crayolas? Si estás preparando el regreso a clases, las ferias de útiles escolares en CDMX pueden ser una opción para encontrar artículos escolares en un mismo lugar. Aquí te contamos dónde estará, qué fechas tendrán y cuáles serán sus horarios, para que puedas organizar tus compras.

Ubicaciones Feria de Regreso a Clases 2026

En la alcaldía Cuajimalpa se encuentra la Feria de Regreso a Clases, un espacio que reúne a proveedores de la zona con el objetivo de ofrecer productos que ayuden a la economía familiar y, al mismo tiempo, impulsar el comercio local.

La feria estará disponible del 13 a 16 de agosto, por lo que las familias todavía podrán acudir durante este fin de semana para realizar sus compras escolares.

En la alcaldía Iztacalco también se realizará una Feria de Regreso a Clases, programada para los días 21 y 22 de agosto.

El evento ofrecerá una alternativa para que las familias puedan adquirir productos necesarios para el regreso a clases, al tiempo que se fomenta el comercio local en la demarcación.

La Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 ya está disponible en Expo Reforma CDMX, donde participan 79 proveedores con productos y servicios para preparar el próximo ciclo escolar.

Las familias pueden encontrar útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado, certificados médicos y corte de cabello, entre otras opciones.

¡La Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 ya arrancó!



Te esperan 79 proveedores de útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado, certificados médicos y corte de cabello, entre otros.



¡Acércate a Expo Reforma CDMX y surte la lista del próximo año escolar!



🕣De 9:00 a 18:00… pic.twitter.com/z2jvT0YIuj — Profeco (@Profeco) August 15, 2026

El evento se realizará de 09:00 a 18:00 horas, en Expo Reforma, ubicada en AV. Morelos 67, colonia Juárez alcaldía Cuauhtémoc.

Regreso a clases 2026-2027: estos 5 errores pueden afectar tus compras en útiles escolares

El fin de las vacaciones siempre implica una serie de gastos que se tiene que cubrir, lo que puede representar un desbalance en el bolsillo de las familias mexicanas si no se planean con tiempo.

