Regreso a clases 2026-2027: estos 5 errores pueden afectar tus compras en útiles escolares

El regreso a clases este 2026-2027 implica una serie de compras que pueden elevar el gasto si no se planean con cuidado. Identificar estos cinco errores te ayudará a evitar gastos innecesarios y administrar mejor tu presupuesto.

5 erroes más comunes al surtir la lista de útiles

El fin de las vacaciones siempre implica una serie de gastos que se tiene que cubrir, lo que puede representar un desbalance en el bolsillo de las familias mexicanas si no se planean con tiempo.



Revisa los materiales del ciclo escolar que terminó, ya que es el punto de partida para identificar cuáles están en buenas condiciones y pueden ser reutilizados. Comprar con antelación es fundamental para evitar pagar sobreprecios comunes en fechas cercanas al inicio de clases. En caso de recurrir a la tarjeta de crédito, la sugerencia institucional por parte de Condusef y de Profeco, es evaluar la necesidad del gasto y considerar si se cuenta con la capacidad económica para evitar el sobreendeudamiento. Considerar lo nesesario y no comprar por moda o comprar objetos de novedad. Comprar por pieza muchas veces suele implicar mayor gasto por que se tiene que comprar muchas veces el producto que se compro por pieza.

Lista de útiles escolares de la SEP 2026-2027

Primero de primaria:

2 cuadernos de cuadrícula grande (tamaño profesional).

1 cuaderno de rayas (tamaño profesional).

1 lápiz, 1 goma para borrar y 1 sacapuntas.

Tijeras de punta roma y lápiz adhesivo (pegamento en barra).

Lápices de colores de madera o pinturas de cera.

50 hojas blancas.



2 cuadernos de cuadrícula grande (tamaño profesional). 1 cuaderno de rayas (tamaño profesional). 1 lápiz, 1 goma para borrar y 1 sacapuntas. Tijeras de punta roma y lápiz adhesivo (pegamento en barra). Lápices de colores de madera o pinturas de cera. 50 hojas blancas. Segundo de primaria:

Se piden exactamente los mismos materiales de primer grado, agregando un lápiz bicolor.



Se piden exactamente los mismos materiales de primer grado, agregando un lápiz bicolor. Tercer Grado:

2 cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional.

1 cuaderno de rayas, tamaño profesional.

Lápiz, lápiz bicolor y un bolígrafo, pluma.

Goma para borrar, sacapuntas y tijeras de punta roma.

Lápiz adhesivo y una regla de plástico.

Lápices de colores de madera y 50 hojas blancas.



2 cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional. 1 cuaderno de rayas, tamaño profesional. Lápiz, lápiz bicolor y un bolígrafo, pluma. Goma para borrar, sacapuntas y tijeras de punta roma. Lápiz adhesivo y una regla de plástico. Lápices de colores de madera y 50 hojas blancas. Cuarto, Quinto y Sexto Grado:

Llevan la misma lista de útiles

4 cuadernos de cuadrícula chica (tamaño profesional).

1 cuaderno de rayas (tamaño profesional).

Lápiz, lápiz bicolor, bolígrafo y un marcatextos.

Goma para borrar, sacapuntas y tijeras de punta roma.

Lápiz adhesivo.

Una caja de lápices de colores de madera.

Un juego de geometría.

50 hojas blancas.

Lista de útiles para secundaria

