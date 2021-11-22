Ecuador y Colombia reabrirán frontera el 1° de diciembre

Ecuador y Colombia acordaron el domingo la reapertura de su frontera común a inicios del próximo mes luego de que fuera cerrada en medio de la pandemia de coronavirus. También se comprometieron a trabajar juntos para combatir el narcotráfico.

La frontera compartida se cerró en marzo de 2020, ya que ambos gobiernos buscaban frenar la propagación del coronavirus. La reapertura, que será controlada y completada con medidas epidemiológicas, traerá además mayor seguridad y actividad económica a la zona.

"No solamente es el resultado de que ambos países hemos avanzando en el control de la pandemia, sino que también damos una solución a un problema de seguridad a través de caminos ilegales", dijo el mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, tras una reunión en Quito con su homólogo colombiano Iván Duque.

"Al abrir las fronteras ninguna familia ecuatoriana o colombiana tendrá que pagar la extorsión de ninguna banda de delincuentes que les cobran por el paso a través de vías alternas a las vías oficiales, que serán abiertas el próximo 1 de diciembre", añadió Lasso.

En #VisitaDeTrabajoAEcuador, con el Presidente @LassoGuillermo, ratificamos el acuerdo alcanzado en la #COP26, junto a Panamá y Costa Rica, para ampliar el área protegida marina de nuestros países en el Océano Pacífico, lo que la convierte en la más grande del mundo. pic.twitter.com/xrmrnOI1jJ — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 21, 2021

Colombia apoyará a erradicar nercotráfico en Ecuador

Durante el encuentro, Colombia también ofreció apoyar al gobierno ecuatoriano en su lucha contra el narcotráfico.

Ecuador está acosado por una ola de delincuencia que ha provocado un repunte de los homicidios que las autoridades del país vinculan con el tráfico y consumo de drogas. El viernes, Lasso extendió el estado de emergencia para mantener patrullas militares en las calles en áreas con altas tasas de violencia.

Colombia va a "brindar todo el apoyo total e irrestricto de asesoría, acompañamiento y sobre todo de integración de toda nuestra capacidad de seguridad para seguir enfrentando enemigos como el narcotráfico y el terrorismo", dijo Duque.

"Todo lo que Ecuador requiera de Colombia para luchar contra el crimen organizado lo va a recibir", agregó.

Ecuador y Colombia unen esfuerzos para tomar acciones en seguridad, la reapertura de la frontera y el cuidado del ambiente. 🇪🇨🤝🏼🇨🇴#GobiernoDelEncuentro #JuntosLoLogramos pic.twitter.com/w8Rb8xz4Br — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) November 22, 2021

Repatriación de presos

Los mandatarios también hablaron sobre acuerdos de repatriación de presos. Duque anunció que se avanzará en la repatriación de unos 170 reclusos colombianos de conformidad con las condiciones establecidas en las leyes y protocolos.

La violencia en las cárceles de Ecuador se ha disparado este año a medida que las bandas criminales luchan por la supremacía. El motín más reciente en la prisión Penitenciaria del Litoral provocó la muerte de 62 presos.

En los últimos años, el sistema penitenciario del país andino ha luchado contra la violencia, el hacinamiento y las malas condiciones de vida de unos 39,000 presos.