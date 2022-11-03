Ecuador: arrestan a 28 personas tras ataques a policía en Guayaquil

La Policía de Ecuador detuvo a 28 personas en varios operativos luego de una serie de atentados en dos ciudades del país y decomisó miles de tacos de explosivos y dinamita, informó el miércoles el Gobierno.

El presidente Guillermo Lasso declaró el martes estado de emergencia y toque de queda nocturno de 45 días en dos provincias luego de que se reportaran más de 18 atentados en Guayaquil y Esmeraldas, en hechos que dejaron cinco policías muertos y cuatro heridos.

La policía dijo que se habían reportado dos atentados más el martes por la noche contra una unidad policial y un centro de salud en Guayaquil.

"Hemos planificado una serie de operativos que llevaremos a cabo para precautelar la tranquilidad y la paz de todos los ecuatorianos que queremos trabajar y prosperar", dijo Lasso en un comunicado.

Estos son los resultados que tenemos luego de implementar las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Hemos desplegado a las fuerzas del orden para vencer a los criminales. No someterán a la sociedad ecuatoriana. pic.twitter.com/jOWdtXPeSd — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 2, 2022

Lasso ha culpado repetidamente de la violencia, incluida la carcelaria, a las bandas de narcotraficantes, y afirma que son represalias por los esfuerzos de su Gobierno para combatirlas. Ecuador es utilizado como punto de tránsito de drogas con destino a Estados Unidos y Europa.

Mientras tanto, la policía de la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador, detuvo un camión que transportaba 16,416 tacos de explosivos, 1,200 tacos de dinamita y 150,000 cápsulas detonantes, material proveniente de una fábrica en Perú, dijo el Ministerio del Interior en un comunicado.

Las autoridades dijeron que los ataques y disparos a la policía fueron provocados por el traslado de cientos de presos de la Penitenciaría de Guayaquil, la prisión más violenta de Ecuador, a otros centros de detención, en un intento por reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de los reclusos.

El sistema penitenciario de Ecuador ha enfrentado problemas estructurales durante décadas, pero la violencia carcelaria se ha disparado desde finales de 2020, en hechos que dejaron al menos 400 muertos por frecuentes enfrentamientos.