Ecuador decreta estado de excepción tras atentados contra la policía

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas que comenzará a partir de las 21:00 horas (tiempo local) debido a una serie de atentados contra varias unidades de policías que ocurrieron durante la madrugada.

A través de un mensaje compartido en redes sociales, el presidente de Ecuador indicó que la delincuencia organizada sobrepasó los límites y “estos actos de terrorismo son una declaratoria de guerra abierta contra el estado de derecho, el gobierno y los ciudadano”, por lo que decidió actuar con dureza dentro del marco de la ley.

Explicó que los atentados a los centros de la policía ocurrieron en respuesta a su lucha para acabar con los privilegios de los delincuentes, ya que en la mañana las fuerzas armadas intervinieron en la penitenciaría del Litoral e incautaron armas, municiones, explosivos y sistemas ilegales de comunicaciones.

No nos temblará la mano para actuar en defensa de los ecuatorianos. https://t.co/PVHc9lzOaL — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 1, 2022

“Estamos tomando acciones que los tienen preocupados, por eso la reacción violenta. Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las nueve de la noche”.

Guillermo Lasso agregó que el gobierno de Ecuador responderá con fuerzas a las amenazas de la delincuencia organizada: “ya entendieron que no nos temblará la mano a la hora de responder como se debe y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar a los delincuentes”.

Atentados contra policías en Ecuador

Dos policías de Ecuador murieron luego de una serie de atentados con explosivos efectuados en las ciudades de Guayas y Esmeraldas durante el traslados de presos.

En el sector de Guayas se escucharon seis detonaciones cerca de dos gasolineras; mientras que en Esmeraldas, se reportaron otros tres atentados y algunos agentes penitenciarios fueron retenidos en la cárcel de la ciudad, como una forma de presión para evitar el traslado de los presos.

Autoridades de Ecuador indicaron que los atentados contra la policía se dieron en medio de la ejecución de un plan de reorganización de las cárceles.