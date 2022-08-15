Se registra explosión en Guayaquil vinculada con bandas criminales de Ecuador

El gobierno de Ecuador autorizó a las fuerzas de seguridad en Guayaquil a realizar inspecciones y requisas en viviendas como parte de un nuevo estado de excepción, dijo el Ministro del Interior, luego de que un ataque con explosivos matara a cinco personas durante el fin de semana.

La explosión ocurrida la madrugada del domingo en el barrio popular Cristo del Consuelo, en Guayaquil, ha sido catalogada como un acto de terrorismo por parte de las autoridades, que culpan a bandas criminales.

Se cree que el atentado explosivo estaba dirigido contra dos lugareños conocidos bajo los alias de 'Cucaracha' y 'Junior', quienes estarían vinculados a una banda del crimen organizado llamada 'Tiguerones'.

Según el testimonio de varios vecinos, antes de la explosión se escuchó una balacera y la presencia de motocicletas. Después un saco con explosivos fue arrojado afuera de un local de comida.

El gobierno de Ecuador ha dicho por mucho tiempo que las muertes violentas en el país se deben a las acciones que ha emprendido para controlar a las bandas criminales y de narcotraficantes, que utilizan el territorio como punto de tránsito de droga con destino a Estados Unidos y Europa. Sin emabrgo, la violencia en Guayaquil y el país no ha parado de escalar en los últimos meses.

🇪🇨 | ECUADOR: 5 fallecidos, 16 heridos, 8 viviendas y 2 autos destruidos es el saldo provisional de una explosión en Guayaquil.



El ministro del Interior, Patricio Carrillo, lo atribuye al crimen organizado y narcotráfico: "es una declaración de guerra al Estado". pic.twitter.com/cvRy5roj8p — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) August 14, 2022

Estado de excepción en Guayaquil

El presidente Guillermo Lasso declaró un nuevo estado de excepción en Guayaquil luego de la explosión, que también dejó 17 heridos, movilizando a un mayor número de fuerzas de seguridad en un grupo de trabajo que operará durante 30 días.

"Una de las medidas principales del estado de excepción es la suspensión de la inviolabilidad de domicilio porque es importante que recabemos muchísima información y determinar los niveles de responsabilidad", dijo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, a periodistas en Guayaquil.

"Hay varias líneas de investigación que estamos trabajando, no descartamos absolutamente nada", agregó. "Esto tiene que ver con economías ilegales".

El estado de excepción también suspende derechos a la inviolabilidad de correspondencia enviada o recibida y suspende el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión en Guayaquil, Durán y Samborondón.

Tras declarar el estado de excepción se realizaron 11 allanamientos y se logró la aprehensión de cinco personas, agregó Carrillo. También se decomisaron explosivos, armas de fuego y droga, dijo el ministro, sin dar mayores detalles.

La policía ha dicho que las víctimas de la explosión parecen no haber estado relacionadas con actividades delictivas. Los heridos están siendo investigados para determinar si alguno tiene conexiones con bandas criminales.

Durante el 2022 en Ecuador se han producido unos 145 atentados, de los cuales unos 72 se han registrado sólo en Guayaquil con artefactos y vehículos con explosivos, según datos del Gobierno.