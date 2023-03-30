Ecuador: admiten solicitud de juicio político contra presidente Guillermo Lasso

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, enfrentará un juicio político luego de que la Corte Constitucional del país sudamericano decidió este miércoles 29 de marzo aceptar una petición para investigar una serie de denuncias públicas de presunto peculado en el sector público ecuatoriano.

Con seis votos a favor, la Corte Constitucional admitió el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, con lo cual validó parcialmente una solicitud realizada por algunas bancadas de la Asamblea Nacional de Ecuador.

Ese aval no implica una destitución presidencial, sino que da paso a que se inicie un trámite del juicio político en la Asamblea Nacional. Ahora, el dictamen pasará a manos del Consejo de Administración Legislativa, organismo que deberá remitir el caso a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, instancia que analizará las pruebas que sustentan los supuestos delitos cometidos por el presidente ecuatoriano.

¿Por qué harán un juicio político a Guillermo Lasso?

La petición para investigar a Guillermo Lasso se sustenta en varios documentos, entrevistas, declaraciones y audios revelados que presuntamente muestran que el presidente de Ecuador tuvo conocimiento de dos informes que alertaban de una presunta trama de corrupción en empresas públicas, en la que estaría involucrado su cuñado, el empresario Danilo Carrera.

COMUNICADO OFICIAL | El Presidente Constitucional Guillermo Lasso presentó, ante la Corte Constitucional, sus argumentos en defensa de la estabilidad e institucionalidad democrática de cada uno de los ecuatorianos. pic.twitter.com/EGbAZM8ewh — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) March 25, 2023

Previo a la decisión de la Corte Constitucional, Guillermo Lasso envió un documento de defensa donde acusó irregularidades en la naturaleza y la solicitud del juicio. Además, indicó que el juicio político no puede tener como objetivo la evaluación de su desempeño o gestión.

"Pedimos que, en ejercicio de su rol de garante de la Constitución ecuatoriana, la Corte inadmita esa solicitud viciada de garrafales errores de forma y fondo, jurídicos y fácticos, los cuales demuestran el infinito menosprecio que los asambleístas firmantes sienten por la institucionalidad democrática del pueblo ecuatoriano", señaló el presidente de Ecuador.

Escándalo de corrupción involucra al presidente de Ecuador

En enero de 2023, la publicación de unos audios en la prensa de Ecuador revelaron una supuesta red de corrupción en las empresas del Estado. En los audios se menciona a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, como cabeza de la supuesta trama de corrupción en varias empresas públicas. Tanto el mandatario como su cuñado negó cualquier participación en esa práctica.

Tras la revelación, Guillermo Lasso ordenó a su secretario anticorrupción investigar la presunta trama de corrupción, quien renunció minutos antes de exponer un informe del caso. El Gobierno de Ecuador rechazó las conclusiones del documento, el cual expuso siete hipótesis sobre la formación de un esquema de corrupción en cuatro empresas estatales de petróleo, telecomunicaciones y energía eléctrica que involucrarían a varios funcionarios.