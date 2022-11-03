Policías resultan heridos durante operativo en cárcel de Ecuador

Al menos 12 policías resultaron heridos este jueves durante un operativo en una de las cárceles más peligrosas de Ecuador. De acuerdo con medios locales, los presos recibieron a los uniformados con disparos y granadas.

"Personas privadas de la libertad -integrantes de grupos de delincuencia organizada- responden con violencia contra servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, inclusive con el uso de granadas", informó la agencia SNAI.

Posteriormente, la policía de Ecuador informó que lograron recuperar el control en el pabellón dos de la cárcel de Litoral.

#MásFuertesQueNunca



En apoyo al @SNAI_Ec y junto a @FFAAECUADOR hemos retomado el control y el orden del pabellón 2 de la #PenitenciariaDelLitoral. Se colabora en la seguridad del traslado de los reos.



Enfrentamos con firmeza a los narcodelincuentes y combatimos el terrorismo. pic.twitter.com/srseymnBMf — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 3, 2022

El ataque a los policías ocurrió en medio de un plan del gobierno de Ecuador para intervenir el sistema penitenciario de Guayaquil y recuperar el control de las cárceles del país, donde en dos años han muerto alrededor de 400 presos en diferentes enfrentamientos de pandillas.

Además, el miércoles se reportaron enfrentamientos entre pandillas dentro de la cárcel, lo que dejó un saldo de dos presos muertos y seis heridos.

Ecuador es utilizado como punto de tránsito de drogas con destino a Estados Unidos y Europa.

Ecuador decreta estado de excepción

El martes, el presidenteGuillermo Lasso declaró estado de excepción y toque de queda en debido a una serie de ataques contra unidades de la policía en Esmeralda y Guayaquil, cuando trasladaban a varios reos. Los atentados dejaron cinco agentes muertos.

Lasso culpó de la violencia, incluso dentro de las cárceles, a las represalias de las bandas de narcotraficantes por los esfuerzos de su gobierno para combatirlas.

El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, dijo en una declaración de prensa que el gobierno enfrentará de "forma estructural en un plan de corto, mediano y largo plazo los efectos que tiene en la sociedad ecuatoriana el crimen organizado y el narcotráfico".

La agencia SNAI dijo que la intervención en la penitenciaría apunta a mejorar las condiciones de los presos y reducir el hacinamiento, así como implementar mejoras en su infraestructura.