Ecuador: en medio de las protestas indígenas, soldado muere en ataque

Un soldado murió en un ataque a un convoy que transportaba combustible al mayor campo petrolero de Ecuador, confirmó el martes el gobierno, el último incidente de violencia durante más de dos semanas de protestas que han dejado al menos ocho muertos.

El convoy del que era parte el soldado acompañaba a 17 tanqueros de diésel desde la refinería Shushufindi hasta el bloque petrolero ITT en la región amazónica cuando fueron atacados por un grupo de personas armadas, dijo el Ministerio de Defensa de Ecuador en un comunicado.

Otros 12 uniformados resultaron heridos, agregó.

Desde que iniciron las protestas, la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) contabiliza cinco manifestantes muertos, mientras que el gobierno dice que tres civiles fallecieron durante las marchas, dos más murieron de manera accidental y dos murieron en ambulancias retrasadas por bloqueos.

Manifestantes, en su mayoría indígenas, han estado protestando en rechazo a los altos precios del combustible y los alimentos desde el 13 de junio. Los bloqueos de carreteras asociados con las protestas han provocado escasez en los supermercados y de suministros médicos en los hospitales.

#URGENTE | #FiscalíaEc realiza las coordinaciones correspondientes para dar con los responsables del ataque perpetrado la madrugada de hoy, en contra de un convoy integrado por policías y militares en #Shushufindi (noticia en desarrollo). #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/Fr8qwGKUar — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 28, 2022

Gobierno no dialogará con líder indígena Iza

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo el martes que su Gobierno no volverá a sentarse con el líder indígena Leonidas Iza en las mesas de diálogo para poner fin a más de dos semanas de protestas. Esto sucedió luego de la muerte de un soldado que era parte de un convoy de combustible.

El Gobierno ha hecho importantes concesiones a los manifestantes, dijo Lasso. Se ha acordado un recorte del precio de los combustibles, la condonación de deudas y subsidios para fertilizantes, entre otras demandas, aunque Iza dijo el lunes que las medidas no son suficientes.

El mandatario dijo en un video en redes sociales que estaba abierto al diálogo pero que no hablará con Iza, líder de la organización indígena CONAIE.

"No volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien sólo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases", añadió Lasso. "A nuestros hermanos indígenas: ustedes merecen más que un oportunista como líder".

El mandatario dijo que regresará a la mesa de negociación con legítimos representantes de los grupos indígenas, luego de que un militar murió en un incidente violento en la Amazonía.