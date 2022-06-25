El asesinato de una estudiante universitaria a manos de un sujeto que la acosaba por redes sociales por rechazar su propuesta de matrimonio conmocionó a Egipto y puso de nuevo el tema de la violencia de género en ese país.

Naira Ashraf, estudiante de 21 años, salía el pasado 20 de junio de sus clases en la Facultad de Artes de la Universidad de Mansoura, al norte de Egipto, cuando Mohammed Adel, quien también es estudiante, le cerró el pasó y la atacó con un cuchillo para primero apuñalarla y después degüellarla.

Naira Ashraf, an Egyptian student, left her home on Monday morning and went to Mansoura University for class. A young man murdered her in front of the entrance for no reason. #Egypt pic.twitter.com/PBl77k3vfO — دودول طلا (@LievanTem) June 21, 2022

En redes sociales circula el video que tomó una cámara de seguridad captó el momento en que el sujeto ataca a la joven y deja su cuerpo en la acera cercana a la parada del autobús que ella tomaba para regresar a su casa, mientras decenas de personas se acercan para retirarlo de la joven y golpearlo.

This is the footage of the horrific #murder incident that took place yesterday. Sorry that I had to share this video but this tells us that we now lives in a world where a man simply kills a #woman in cold blood.#haq_naira_ashraf #Egypt pic.twitter.com/McsIEtV1fk — Shakir Rashid (@RashidScenery) June 21, 2022

Asesinato de estudiante en Egipto fue premeditado

Autoridades de Egipto dieron a conocer a la prensa local que el ataque del sujeto, quien presuntamente era su pareja, fue premeditado, luego de que el imputado confesó durante el interrogatorio que planeó cómo sería el ataque a Naira, incluso admitió que le insistió en que se casara con él, pero ella se negó.

La investigación recopiló las declaraciones de al menos 20 testigos, entre ellos los padres de la estudiante y su hermana, quienes confesaron que Mohammed acosaba constantemente a Naira, después de que esta rechazara su propuesta de matrimonio y terminara presuntamente la relación, además de bloquearlo en las redes sociales.

TW: Murder.

"Why didn’t you just say no ?"

She did. Her entire family did. And as a response to her rejection he killed her in front of everyone and no one stopped him. He slaughtered her in front of the entire uni.

May she find peace and May she gets justice. #حق_نيرة_أشرف pic.twitter.com/5rv5GC75PR — mightnotbeons (@deadwildesghost) June 20, 2022

Medios locales reportaron que la familia de la víctima denunció dos meses atrás el constante acoso del que era parte Naira, incluso levantaron una denuncia por las amenazas que ya habría recibido.

Testigos del asesinato indicaron que el sujeto continuó apuñalando a la estudiante en el cuello hasta que lo controlaron varias personas, una de ellas lo tomó por la espalda.



La Fiscalía de Egipto dio a conocer que el sospechosos fue remitido ante un tribunal penal y se le juzgará por el delito de asesinato premeditado.

El asesinato de Naira causó que en redes sociales se exigiera justicia para la estudiante a través del #JusticeforNairaAshraf, mientras activistas de Egipto señalaron la violencia que hay en contra de las mujeres.

Amnistía Internacional reportó en el 2020 que en Egipto las autoridades no están garantizando una vida libre de violencia para mujeres y niñas.