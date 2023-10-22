¡Noche de terror! Encuentran tres personas ejecutadas en Tlalnepantla

La madrugada de este domingo 22 de octubre 2023 estuvo lleva de diversos accidentes y acontecimientos en materia policiaca, entre ellos la ejecución de 3 personas en el municipio de Tlalnepantla, ubicado en el Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron en los límites del municipio de Tlalnepantla y la alcaldía Gustavo A. Madero, cuando sujetos armados a bordo de vehículos motorizados, perseguían a otro automóvil en el que viajaban las tres víctimas.

Tres personas fueron asesinadas con armas de fuego

Durante la persecución, el auto en el que viajaban las víctimas chocó al llegar al cruce de Avenida Benito Juárez y en la Colonia San Lucas; las tres personas intentaron bajar del vehículo cuando comenzó el tiroteo, dejando tres muertos.

El cuerpo de las víctimas quedó tendido sobre el pavimento junto con algunos casquillos percutidos.

Autoridades llegaron a la zona; abrieron una carpeta de investigación

Después de algunos reportes, policías estatales y municipales de Tlalnepantla llegaron al lugar para poder acordonar la zona; tiempo después las y los familiares de las víctimas arribaron al sitio para poder comenzar con el proceso de identificación.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas; sin embargo, las autoridades estatales compartieron que ya habían iniciado la carpeta de investigación correspondiente para conocer el móvil exacto del ataque y homicidio.

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¿Qué otros accidentes pasaron en la madrugada de este 22 de octubre?

Un joven destrozó su vehículo tras impactarse en la parte trasera de una grúa sobre el Anillo Periférico y Luis Cabrera en la Alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor viajaba a toda velocidad y bajo el influjo de bebidas alcohólicas, lo que fue un factor para no poder frenar y evitar la colisión.

Afortunadamente, el joven presentó lesiones menores; tras arreglo entre particulares el conductor fue liberado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y llevado por sus medios a un hospital.

