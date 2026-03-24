¡Brutal asalto! VIDEO: Guardia ejecutado en millonario robo de medicamentos para adelgazar en Paraguay

Un violento robo registrado en Ciudad del Este, Paraguay, dejó como saldo la muerte de un guardia de seguridad, después de ser baleado por delincuentes que buscaban robar medicamentos tipo tirzepatida en una distribuidora de medicamentos.

Un grupo de tres sujetos aramados asesinó a un guardia de durante el asalto en un local comercial ubicado en el Barrio Obrero de Ciudad del Este en Paraguay; los hampones se llevaron medicamento para adelgazar y todo quedó captado en video.

Robo millonario de fármacos: Asi fue el brutal asalto en Paraguay

A las 08:30 de la jornada del pasado 23 marzo 2026, tres hombres con uniformes camuflados y rostros cubiertos bajaron de un auto plateado, e inmediatamento le dispararon en el abdomen y en las piernas al guardia de seguridad.

Inmediatamente después, los “sospechosos” ingresaron al depósito de medicamentos, redujeron al resto de los empleados y se llevaron al menos 5 cajas del medicamento antidiabético/adelgazante.

Estos sujetos huyeron y posteriormente abandonaron el vehículo en la calle 11 de Septiembre y Carreteras del Chaco para trasbordar a furgoneta negra. Se llevaron un total de mil 100 unidades de Tirzepatida, motín valuado en 90 mil dólares, más de un millón y medio de pesos.

🚨😳 Asalto por “medicamento estrella” termina en tragedia.



Un violento asalto en Ciudad del Este dejó como saldo la muerte de un guardia de seguridad, tras ser baleado por delincuentes que buscaban robar medicamentos tipo tirzepatida en un local comercial.



La víctima fue… pic.twitter.com/5f7bIXKIQn — AhoraPy (@Ahora_Py) March 23, 2026

Guardia ejecutado durante robo en Paraguay: ¿Quién era la víctima y su lucha?

Sebastián Alfonso Amaro, fue identificado como el guradida de seguridad, un hombre de 48 años de edad y con 24 de servicio, quien tras ser baleado, fue trasladado al Hospital Tesãi, en donde fue operado pero sus órganos vitales colapsaron.

Alfonso Amaro falleció horas después. Compañeros lo despiden como héroe; de hecho el gerente del lugar, Gerardo Rivarola confirma: "Sabían exactamente qué robar".

¿Por qué la Tirzepatida es blanco perfecto?

Este medicamento para adelgazar, del tipo "GLP-1 agonista” (más conocido como Ozempic) es un fármaco cuya demanda se ha incrementado por su presunto éxito para combatir a la obesidad, y se sabe que es muy valuado en mercado negro brasileño. Robos similares azotan Ciudad del Este desde enero 2026: en otro caso, unos ladrones se llevaron 500 cajas en Farmacenter.