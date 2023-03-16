Ejércitos más poderosos del mundo: México está entre los primeros lugares de América Latina

Tras los reciéntes sucesos bélicos que están sacudiendo Europa y Asia, combinados con la última iniciativa del partido republicano para solicitar una intervención estadounidense militar en México por el crimen organizado, muchos ciudadanos se han preguntado qué tan potentes son las Fuerzas Armadas mexicanas y qué lugar ocupa entre los ejércitos más poderosos del mundo.

Ante este cuestionamiento, una de las referencias internacionales que pueden dar luz parcial a esta duda es el Global Fire Power (GFP), un ránking especializado que desde 2006 realiza un análisis detallado de al menos 145 potencias militares modernas, tomando en cuenta la capacidad potencial de guerra de cada país.

Combinando la capacidad marítima, terrestre y aérea de los medios convencionales de guerra, y analizando la cantidad de recursos humanos (soldados), naturales, financieros y geográficos, se estima que la Fuerza Armada Méxicana se encuentra entre los 35 ejércitos más poderosos del mundo.

¿Qué tan fuerte es el Ejército Mexicano?

Para el 2023, el Ejército Mexicano está catalogado como el 31° país del mundo con mayor poder en sus fuerzas armadas. Con un puntaje de 0.4687, en el que 0.0000 es el número perfecto, México se encuentra como una de las principales potencias militares de América Latina, de acuerdo con la última actualización de la GFP.

Para determinar este ranking, el Global Fire Power presume el estudio de más de 60 factores individuales para determinar un PowerIndex ("PwrIndx") militar, con categorías que van "desde la cantidad de unidades militares y la posición financiera, hasta las capacidades logísticas y la geografía".

De igual forma, cabe puntualizar que este modelo está fundamentado en un algoritmo que "permite que las naciones más pequeñas y tecnológicamente más avanzadas compitan con potencias más grandes y menos desarrolladas", por lo que se aplican modificaciones especiales confidenciales, entonces es importante señalar que se trata de un análisis subjetivo.

Las Fuerzas Armadas de México se colocan como el tercero de los ejércitos más poderosos de América Latina|Presidencia/Presidencia

¿Cuál es el ejército más poderoso del mundo?

Bajo esta misma línea, para el 2023 las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se posicionan como el ejército más poderoso del mundo, apenas por encima del ejército ruso. Con una calificación de 0.0712, derrotan apenas a Rusia, quienes fueron evaluados con 0.0714, en lo que también podría ser considerado como un empate técnico.

El podio lo completa China, con una calificación en el Power Index de 0-0722, por lo que sigue no muy lejos a las dos principales potencias militares y políticas del mundo en la actualidad, en especial tras la invasión de Rusia a Ucrania y el apoyo político que ha brindado Estados Unidos como una de las cabezas de la OTAN.

¿Cuáles son los ejércitos más fuertes del mundo?

Mientras que las principales potencias militares de América Latina las conforman Brasil (12°), Argentina (28°), México (31°), Colombia (43°) y Chile (46°), el Top 15 de los ejércitos más fuertes del mundo queda conformado de la siguiente manera, se acuerdo con el ranking del GFP.

