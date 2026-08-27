Notas
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Explota su auto en San Petersburgo: Muere un militar del ejército ruso
Un militar ruso murió y su esposa resultó herida tras la explosión de su vehículo en San Petersburgo. Las autoridades investigan el atentado.
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Exnovio de Taylor Swift en la guerra: Rusia busca a Conor Kennedy por ser un 'mercenario' de Ucrania
Un tribunal de Moscú ordenó la detención de Conor Kennedy, exnovio de Taylor Swift, por presuntamente haber participado en la guerra entre Rusia y Ucrania.
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Los ataques de Rusia ya alcanzaron a miembros de la OTAN: Misiles contra Kiev dejan 17 muertos y llegan a Rumania y Moldavia
Un masivo bombardeo ruso en Kiev deja 17 muertos y provoca alerta en la OTAN por la caída de drones en Rumania y Moldavia, países miembros de la alianza.
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Rusia y Ucrania intercambiaron a 103 prisioneros de guerra de cada bando
Rusia y Ucrania liberaron a 103 soldados por bando tras la mediación de Emiratos Árabes Unidos, sumando casi 8,000 prisioneros canjeados en el conflicto.
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Este pequeño país entre Ucrania y la OTAN es el puente que Rusia pretende usar para frenar la expansión de la UE
Una operación de la inteligencia rusa busca desestabilizar a Moldavia mediante campos de entrenamiento militar, la compra masiva de votos y la manipulación religiosa.
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Reportan muertos: Dron de Rusia ataca a tren con más de 300 pasajeros en Ucrania
Un dron de Rusia atacó a un tren de Ucrania que llevaba más de 300 pasajeros en la región de Odesa.