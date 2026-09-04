De estafador vacacional a sospechoso de multihomicidio donde murió el tecladista de Camilo Séptimo

Detrás de la detención de Diego Sebastián N., señalado por la Fiscalía del Estado de México como uno de los presuntos responsables del multihomicidio del músico Jonathan Meléndez, su esposa, su pequeña hija y una empleada doméstica en Zona Esmeralda, se destapó una estela de engaños. Además de enfrentar la justicia por el crimen en Atizapán, el imputado acumula serias acusaciones en redes sociales y medios de comunicación, donde al menos 11 víctimas lo identifican como el operador de un esquema de fraudes con rentas vacacionales en distintos puntos del país.

El modus operandi consistía en cobrar anticipos e importes completos por inmuebles turísticos que jamás entregaba, dejando varadas a familias enteras. En un testimonio vertido en el programa del periodista Juan Pablo Pérez para Radio Fórmula, un afectado relató cómo su familia perdió una suma fuerte de dinero destinada al cumpleaños de su abuelo en Acapulco. Al investigar por cuenta propia para intentar recuperar los fondos, los agraviados descubrieron que no eran los únicos; la red de víctimas ya señalaba abiertamente a Diego Sebastián N. y a su esposa, Paola Mandr, quien permanece en libertad.

¡ENTREGAN A SUS FAMILIAS LOS CUERPOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE! 💔



Los cuerpos de Jonathan Samuel, tecladista de Camilo Séptimo; su esposa embarazada, su hija de tres años, una empleada doméstica y su mascota ya fueron entregados a sus familias ⚠️



Mientras tanto, tres… pic.twitter.com/cXfxvp3YfK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 3, 2026

La captura del sospechoso ocurrió tras un operativo que también llevó a la localización de Gerardo “N”, identificado como el conductor del vehículo gris en el que ambos huyeron del perímetro del crimen. Elementos periciales catearon una vivienda en Los Héroes Tecámac para asegurar el automóvil y aprehender a Gerardo “N”, un hombre a quien los vecinos de la zona describían como un taxista de plataforma tranquilo y familiar, ajeno a comportamientos violentos, aunque durante la intervención de las autoridades sus dos hijos también resultaron detenidos.

El caso mantiene un matiz trágico al confirmarse que el único sobreviviente de la masacre es un niño de seis años, quien permaneció oculto durante el ataque y ya fue entregado a sus familiares. Mientras, ya serán presentado ante las autoridades para encarcelar formalmente a los sospechosos; las investigaciones continúan para esclarecer tanto la dinámica del robo e irrupción en el inmueble como el catálogo de estafas que arrastra el principal detenido.