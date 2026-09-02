Las zonas en las que operaba “El R5”, líder del “Cártel de Los Reyes” en México y reclutador de niños

Informes oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos ubican el centro de operaciones de Luis Enrique Barragán Chávez, alias "El R5" o "El Wicho", en la región occidente del estado de Michoacán.

Como presunto líder operativo del "Cártel de Los Reyes", organización integrada en la alianza criminal de "Cárteles Unidos", su radio de influencia prioritaria se concentró en una zona estratégica para el sector agrícola y el trasiego de narcóticos.

El núcleo del control territorial en la franja aguacatera de Michoacán

Las células bajo el mando de "El R5" ejercían control territorial principalmente en cuatro municipios clave: Los Reyes, Peribán, Tocumbo y Cotija, puesestas demarcaciones, la agrupación mantenía el control de actividades ilícitas que abarcaban desde el cobro de cuotas y la extorsión a productores de aguacate hasta el establecimiento de retenes ilegales en caminos rurales.

La ubicación geográfica del bastión controlado por el Cártel de Los Reyes resulta crítica por su colindancia con el estado de Jalisco. "El R5" utilizaba el territorio michoacano como una plataforma logística para la producción y acopio de drogas sintéticas (como metanfetaminas y fentanilo) destinadas a ser enviadas hacia la frontera norte.

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El operativo táctico en el que fue neutralizado Luis Enrique 'N', alias 'El R5', se focalizó en la ranchería Rodeo del Pinal, en el municipio de Tocumbo. Tras las acciones de las fuerzas armadas en esta localidad donde hoy se reforzaron los patrullajes y las bases de operaciones disuasivas en los municipios colindantes de la franja aguacatera, tales como Los Reyes, Peribán y Cotija, con el fin de blindar las carreteras y prevenir reacciones de grupos armados.

Neutralización en la zona serrana tras despliegue de fuerzas federales

La neutralización de Barragán Chávez ocurrió tras un operativo conjunto encabezado por fuerzas federales en la zona serrana de Tocumbo, área donde mantenía su mayor nivel de protección logística. En el lugar también murió un adolescente de alrededor de 15 años, quien era parte del equipo escolta que el criminal llevaba consigo.

Autoridades federales y estatales señalaron que los patrullajes y despliegues aéreos en los municipios de Los Reyes, Peribán y Cotija continúan con el objetivo de desarticular los esquemas de extorsión y recuperar el control de las vías de comunicación agrícolas que estaban bajo el yugo de esta estructura criminal, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

