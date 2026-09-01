¿Quién era “El R5"? El líder criminal de Michoacán que extorsionaba aguacateros y fue abatido por militares

Luis Enrique "N", alias "El Güicho" o "R5", era identificado como el principal líder de la célula delictiva denominada "Los Reyes" o "Cártel de Los Reyes". El Gobierno de Michoacán reconoció el operativo en conjunto con el Gabinete de Seguridad nacional, donde fue abatido.

¿Quién era "El R5" y cómo operaba en Michoacán?

Esta agrupación criminal mantenía un fuerte arraigo y control territorial en la región de la Tierra Caliente y la zona aguacatera de Michoacán. La relevancia de este sujeto dentro del mapa delictivo radicaba en su papel como el principal operador y coordinador del cobro de piso y la extorsión sistemática en contra de los productores, empacadores y transportistas de aguacate de la entidad.

A través del uso de la fuerza y la intimidación, el grupo que lideraba imponía cuotas obligatorias a la industria agrícola regional, convirtiendo este delito en una de sus principales fuentes de financiamiento.

Nexos con la extorsión al sector aguacatero y acusaciones en EU

Además de la extorsión al sector agropecuario, "El R5" coordinaba disputas territoriales contra bandas rivales en municipios estratégicos de la zona. Su perfil delictivo trascendía las fronteras nacionales, pues el gobierno de Estados Unidos mantenía en su contra una orden de detención provisional con fines de extradición, señalándolo por ser un pieza clave en el tráfico internacional de drogas hacia territorio estadounidense y en el contrabando de armas de fuego de alto calibre hacia México.

El trágico desenlace de su historial delictivo ocurrió durante un despliegue operativo llevado a cabo por elementos de las Fuerzas Armadas en la ranchería Rodeo del Pinal, ubicada en el municipio de Tocumbo, Michoacán.

El operativo en Tocumbo: el enfrentamiento donde fue abatido

De acuerdo con los reportes oficiales sobre el operativo en la zona rural, "El R5" y otros miembros de su escolta armada agredieron a los efectivos militares con disparos de arma de fuego en un intento por evitar su aprehensión.

Al repeler la agresión, el personal militar neutralizó la amenaza, resultando en la muerte de Luis Enrique Barragán Chávez en el lugar de los hechos, donde también falleció otro presunto criminal que lo acompañaba.

Días después de las acciones tácticas en Tocumbo, las autoridades federales confirmaron de manera oficial la muerte de "El R5", concluyendo así la búsqueda de uno de los objetivos prioritarios más buscados en la entidad michoacana.

