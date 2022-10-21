El Chapo Guzmán solicita que se anule su sentencia en Nueva York

Joaquín El Chapo Guzmán solicitó al tribunal federal de Nueva York anular su condena de cadena perpetua o celebrar una nueva audiencia, bajo el argumento de que los fiscales estadunidenses supuestamente lo perjudicaron durante su juicio.

Gil Soffer, ex fiscal federal, señaló que la nueva petición, firmada por El Chapo Guzmán, alega una extradición injusta hacia Estados Unidos, además de un trato indebido por parte de los fiscales encargados de su caso; por lo que solicitó su liberación inmediata.

“Es de suponer que tiene algún consejo entre bastidores. Pero sí, a primera vista, lo está solicitando él mismo”, declaró Gil Soffer a medios locales.

Sin embargo, Guzmán Loera deberá demostrar que se violaron sus derechos constitucionales, para que el tribunal federal de Nueva York tome en cuenta su petición.

En el documento enviado al tribunal, El Chapo también acusó que se le negó el derecho a la asistencia efectiva de un abogado.

El exlíder del cártel de Sinaloa cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad estadunidense tras ser declarado culpable de diez cargos relacionados con el narcotráfico.

El Chapo Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en Nueva York

El narcotraficante mexicano, de 65 años de edad, fue condenado a cadena perpetua por una corte federal en Nueva York, luego de que un jurado anónimo lo encontrara culpable de 10 cargos de narcotráfico, lavado de dinero, uso de armas de fuego y conspiración.

El juicio de El Chapo Guzmán duró tres meses y declararon más de 50 personas entre agentes, antiguos socios, proveedores de drogas y personas clave que trabajan de cerca con él.

Por lo que actualmente pasa sus días en la prisión Florence ADMAX, en Colorado, una de las cárceles más seguras del mundo. Desde entonces el delincuente se queja de recibir un trato “cruel e injusto”.

