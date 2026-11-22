Luego de confirmarse la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, en un operativo militar realizado en Sinaloa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló la posible sentencia que podría enfrentar en dicho país.

Mediante un comunicado, las autoridades estadounidenses hicieron una lista de los delitos de los que se le acusa y los años que podría pasar en la cárcel.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre la pena de muerte contra “El Chapo Isidro”?

Según el informe del Departamento de Justicia estadounidense, si Fausto Isidro Meza Flores, de 44 años, es declarado culpable de los delitos que se le imputan en Estados Unidos, enfrenta la pena de muerte o una condena obligatoria de cadena perpetua en prisión.

En la preparación del caso participó la Sección de Casos Capitales de dicha dependencia.

Cae “Chapo Isidro” en Sinaloa 🚨



Fausto Isidro Mesa Flores, alias “Chapo Isidro”, fue detenido en Sinaloa durante un operativo conjunto con autoridades de Estados Unidos.



Permanece bajo resguardo mientras se define su situación jurídica y no se descarta su extradición.… pic.twitter.com/8x91MOXT7d — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 22, 2026

¿Cuáles son los cargos contra “El Chapo Isidro” en Estados Unidos?

Un gran jurado federal en el Distrito de Columbia presentó una segunda acusación formal el pasado 25 de septiembre con seis cargos en su contra:

Dirigir una empresa criminal continua.

Conspiración para fabricar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo para su importación a Estados Unidos.

Conspiración internacional para el lavado de dinero.

Conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista.

Narcoterrorismo.

Uso de armas de fuego, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos.

¿Cómo fue la captura de “El Chapo Isidro” en Guasave, Sinaloa?

Meza Flores, quien figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, fue detenido el 20 de noviembre durante un operativo militar en Guasave, Sinaloa, en el que también cayó Germán Rolando Gálvez Meza, alias “El Serafín”.

El fiscal general Todd Blanche agradeció al gobierno mexicano por la operación bilateral y expresó sus condolencias a las familias de los soldados de élite que murieron durante la acción.

¿De qué acusan a “El Chapo Isidro” en México y Estados Unidos?

Documentos judiciales dicen que “El Chapo Isidro”, presunto líder del Cártel de Sinaloa, organización designada como terrorista por Estados Unidos en febrero de 2025, controlaba zonas en Guasave, Los Mochis y la sierra sinaloense para producir drogas y enviarlas al norte.

También se le acusa de ordenar asesinatos públicos, secuestros y torturas contra rivales y policías mexicanos.

¡Golpe de alto impacto en #Sinaloa tras una jornada de terror!



Fuerzas federales detuvieron este 21 de noviembre a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave, aliado de “La Mayiza” y fugitivo de los más buscados por el @FBI con recompensa de 5… pic.twitter.com/n1rfWG5SzC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

¿Qué agencias estadounidenses investigaron el caso de “El Chapo Isidro”?

La investigación fue realizada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, HSTF, junto con oficinas del FBI, Investigaciones de Seguridad Naciona, HSI, la DEA, la ATF y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.