El ciclón “Lala” se convierte en huracán categoría 1 y se aproxima a Hawái

El Centro de Huracanes del Pacífico Central en Honolulu, Hawái, en colaboración con el Centro Nacional de Huracanes en Miami, informó que el sistema "Lala" se ha intensificado de manera significativa mientras avanza peligrosamente hacia la isla grande.

Huracán "Lala" se fortalece en el Pacífico Central y amenaza la Isla Grande de Hawái

"Lala" se convierte en huracán categoría 1 y se aproxima a Hawái. De acuerdo con un comunicado de este sábado 15 de agosto de 2026, los datos recientes de radar y satélite confirman que alcanzó la categoría de huracán.

El fenómeno meteorológico presenta actualmente vientos máximos sostenidos de 75 mph (120 km/h), registrando además una racha de viento de 49 mph (79 km/h) cerca de Kealakomo, al sur de Volcano, durante la última hora.

Update: 0900 AM HST Sat Aug 15#Lala strengthens into a Hurricane as it approaches the Big Island of Hawaii. Continue to monitor for updates on https://t.co/uu5zamJlT5 and https://t.co/yNWWA1KjTy pic.twitter.com/zjWyiwMJRA — NHC Pacific (@NHC_Pacific) August 15, 2026

Tal eventualidad podría desencadenar deslaves de lodo en una región montañosa habitada por personas que residen fuera de la red eléctrica y en casas improvisadas, por lo que las autoridades les exhortaron a buscar refugio con prontitud.

Monitoreo y trayectoria del ciclón tropical bajo la vigilancia de especialistas

Su centro se ubica en la latitud 17.9 norte y longitud 155.1 oeste, situándose a unas 85 millas (135 km) al sur-sureste de South Point, Hawái, y a unas 300 millas (485 km) al sureste de Honolulu.

El sistema mantiene un desplazamiento hacia el oeste (o 280 grados) a una velocidad de 10 mph (17 km/h), acompañado de una presión central mínima de 988 mb (29.18 pulgadas).

Ante la cercanía y evolución de este ciclón tropical, bajo la supervisión de los especialistas Brown, Katz y Pierce, las autoridades se mantendrán vigilantes de su trayectoria en las próximas horas.

