El temporal de lluvias afectará a varios estados del norte y sur de México; qué es y cuándo termina

Para muchas regiones de México, el temporal de lluvias representa un alivio frente a la intensa sequía y la onda de calor, pero también un reto para la seguridad civil, pues este periodo anual de lluvias frecuentes e intensas afecta a gran parte del territorio nacional y genera tanto beneficios indispensables para la agricultura como riesgos de inundaciones severas en las zonas urbanas.

De acuerdo con las autoridades, este fenómeno meteorológico ocurre cada año y se extiende habitualmente entre mayo y noviembre, meses en los que los diversos sistemas climáticos interactúan para provocar desde chubascos ligeros hasta tormentas intensas, obligando a dependencias como la Coordinación Nacional de Protección Civil a emitir alertas constantes para salvaguardar a la población.

¿Qué provoca las lluvias extremas en el país?

Las precipitaciones constantes no ocurren por una sola causa, pues existen diferentes fenómenos meteorológicos que convergen para mantener la humedad en el territorio mexicano, afectando diversas regiones:



Ondas tropicales: Son olas de humedad que cruzan el país de este a oeste, dejando lluvias a su paso

Son olas de humedad que cruzan el país de este a oeste, dejando lluvias a su paso Monzón mexicano: Un patrón climático que aporta lluvias fuertes y constantes, beneficiando principalmente a los estados del noroeste del territorio nacional

Un patrón climático que aporta lluvias fuertes y constantes, beneficiando principalmente a los estados del noroeste del territorio nacional Ciclones tropicales: Tormentas y huracanes que ingresan al país tanto por el Océano Pacífico como por el Océano Atlántico, golpeando las costas

¿Cuáles son los beneficios de la temporada de precipitaciones?

Aunque las tormentas pueden causar afectaciones viales o daños materiales, son vitales para la supervivencia del ecosistema y la economía, donde el agua captada durante estos meses es fundamental para el riego de cultivos agrícolas a nivel nacional. Además, permite la recarga de los mantos acuíferos y ayuda a recuperar los niveles de las presas, garantizando el suministro de agua para las ciudades durante la próxima época de estiaje.

¿Cuáles son los riesgos y peligros durante el temporal de lluvias?

La intensidad de las tormentas trae consigo peligros significativos, donde las dependencias gubernamentales advierten constantemente sobre el riesgo de desbordamiento de ríos y canales. Las zonas montañosas se enfrentan a la posibilidad de deslaves, mientras que en las grandes ciudades, las inundaciones urbanas son el riesgo más frecuente y problemático para la población.

Recomendaciones de seguridad ante las tormentas

La prevención es la principal herramienta que recomienda la Coordinación Nacional de Protección Civil, y las medidas ante la presencia de lluvia fuerte a muy fuerte son:



Reduce la velocidad y aumenta la distancia con otros vehículos al conducir

Evita cruzar calles, ríos, canales o zonas inundadas, ya sea a pie o en automóvil

Aléjate de árboles, postes de luz y estructuras que puedan caer con el viento

Mantente atento a los avisos oficiales de las autoridades y evita difundir rumores