Castigo para Rusia: El COI suspende al Comité Olímpico Ruso por sus acciones contra Ucrania

El Comité Olímpico Ruso recibió una sanción oficial por parte del Comité Olímpico Internacional (COI), pues luego de incorporar a algunos miembros de organizaciones deportivas ucranianas, la autoridad que rige a los Juegos Olímpicos confirmó una violación a la Carta Olímpica y desde este momento quedan suspendidos hasta nuevo aviso.

A través de un comunicado, el COI dio a conocer la resolución y argumentaron que las acciones del comité ruso "violan la integridad territorial del Comité de Ucrania", por lo que aplicarán nuevas sanciones y ahora no solo la bandera rusa no estará presente en los Juegos Olímpicos de París 2024, sino que también se reservan el derecho de restringir a algunos atletas independientes con pasaporte ruso.

¿Cómo afecta la suspensión al Comité Olímpico de Rusia?

De acuerdo con la información difundida por el COI, la suspensión indefinida al Comité Olímpico Ruso tiene las siguientes implicaciones de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024 y a los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2026:



El Comité Olímpico Ruso ya no tiene derecho a funcionar como Comité Olímpico Nacional, tal como se define en la Carta Olímpica, y no puede recibir financiamiento alguno del Movimiento Olímpico.

ya no tiene derecho a funcionar como Comité Olímpico Nacional, tal como se define en la Carta Olímpica, y no puede recibir financiamiento alguno del Movimiento Olímpico. El COI se reserva el derecho de decidir sobre la participación de atletas neutrales individuales con pasaporte ruso en los Juegos Olímpicos de París 2024 y los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 en el momento adecuado.

El Comité Olímpico Ruso queda suspendido oficialmente por el COI de cara a París 2024|Sitio Oficial Olympic Games Paris 2024

¿Por qué sancionaron al Comité Olímpico Ruso de cara a los JJ.OO.?

Esta sanción impulsada por el COI se toma a raíz de las recientes acciones implementadas por el Comité Olímpico Ruso, pues el pasado 5 de octubre, incluyeron entre sus miembros a organizaciones deportivas regionales que están bajo la autoridad del Comité Olímpico Nacional de Ucrania.

Se trata de organizaciones ubicadas en Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhzhia, zonas territoriales que se encuentran en disputa bélica desde febrero de 2022, luego de que Rusia empleara acciones para anexar esta franja de Ucrania.