¿“Tormenta negra” en México? El fenómeno que oscurece el cielo y afectará a estos estados

En las últimas horas, el término “tormenta negra” comenzó a hacerse muy viral en redes sociales, debido a las intensas lluvias y vientos que han azotado a México.

Si bien, el pronóstico del tiempo prevé granizo y precipitaciones torrenciales, "tormenta negra" no es un término oficialmente reconocido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) o Conagua.

Sin embargo, se ha popularizado en redes y medios para describir episodios de lluvia extrema que oscurecen el cielo y reducen la visibilidad.

¿Qué es una “tormenta negra”?

El concepto de “Tormenta Negra” proviene de Hong Kong y forma parte de su sistema oficial de alertas meteorológicas. La alerta se activa cuando las lluvias superan los 70 mm por hora, especialmente durante tifones. Entre sus efectos, se pueden encontrar:



Oscurecimiento total del cielo por nubes de gran desarrollo vertical

Inundaciones repentinas

En México, especialistas aclaran que no existe esta categoría; sin embargo, la gente la emplea para referirse a lluvias torrenciales asociadas a sistemas como monzones, vaguadas y circulación ciclónica en niveles medios.

Circulación ciclónica: la causa de las lluvias en primavera

El SMN informó que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, entre 3 y 6 kilómetros de altura, se localiza sobre el occidente de la Mesa Central. Este sistema, que actúa “desde arriba”, favorece a un clima inusual durante la primavera con:



Descenso de temperaturas

Formación masiva de nubosidad

Lluvias y chubascos

Ingreso de aire frío

A diferencia de los frentes fríos en superficie, este fenómeno modifica la dinámica del aire, y esta circulación genera un giro de vientos que favorece la inestabilidad.

Estados afectados por lluvias y caída de granizo en México

De acuerdo con el pronóstico de 48 horas de Sistemas Meteorológicos del SMN, sistemas como una vaguada en altura sobre el centro y noroeste, sumado a una corriente en chorro subtropical, y canales de baja presión en la Mesa del Norte y Mesa Central provocarán

Lluvias fuertes y muy fuertes



Chiapas: precipitaciones de 50 a 75 mm

Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: chubascos de 25 a 50 mm.

Además de que se espera aguanieve en zonas altas

