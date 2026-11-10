Un nuevo episodio de tensión y desacuerdos descompuso la sesión del pleno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La ministra Lenia Batres Guadarrama protagonizó un áspero choque con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, tras mostrar evidente confusión sobre el punto que se debatía. Al tomar el micrófono para pronunciarse a favor parcialmente sobre multas e infracciones a la ley de catastro, tuvo que ser interrumpida para aclararle que se encontraban en el tema nueve. “Perdón, ministro. Ok, estaré a favor... gracias”, atinó a responder la funcionaria tras ser exhibida sin el conocimiento ni el hilo de la votación en turno.

Lejos de asumir el despiste, la llamada “ministra del acordeón” perdió la paciencia y arremetió contra la conducción del debate: “Quierenlo confirmarnos para que yo lo ponga expreso y el ministro no interprete algo distinto”, lanzó en tono ríspido, acusando a la presidencia del tribunal de manipular sus intenciones. Ante el reclamo, el ministro presidente la atajó para mantener el orden, recordándole que el uso de la voz ya le correspondía a otro integrante del pleno.

“Siempre derrapa”



Un nuevo momento de tensión se vivió en el Pleno de la @SCJN. Durante la sesión, la ministra @LeniaBatres se confundió sobre el tema que se debatía y votaba, lo que derivó en un ríspido intercambio con el ministro presidente @HugoAguilarOrti al intentar fijar… pic.twitter.com/NsR3wLfJZw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 10, 2026

“Si usted quiere darme la palabra el día que guste”: El sarcástico reclamo de Batres a Hugo Aguilar

La molestia de la recién titulada Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato escaló en un berrinche frontal contra la autoridad del presidente de la Corte. Interrumpiendo el flujo de la sesión, Batres exigió que se le reconociera la palabra a la fuerza y soltó con evidente sarcasmo: “Usted me dice... quiero pedir al ministro Giovanni... darme la palabra el día que usted guste”. Para evitar que el zafarrancho continuara desbordándose en la transmisión pública del máximo tribunal, Hugo Aguilar tuvo que intervenir ante el pleno para solicitarle la cortesía al ministro Giovanni Figueroa y cederle el micrófono a la inconforme.

“Sí, por supuesto, ministro, no tengo ningún inconveniente a que, como usted lo decida en el uso de la palabra”, respondió la presidencia para destrabar el capricho. Sin embargo, tras lograr que Hugo Aguilar cediera y le otorgara formalmente el turno diciéndole “Tiene la palabra”, Batres sorprendió al pleno negándose a intervenir, dejando ver un desplante de mero arrebato. El vergonzoso episodio confirmó cómo el ministro presidente debe actuar de forma recurrente como prefecto de disciplina frente a la falta de rigor procesal y los arranques de la ministra en la SCJN.