Nadine, uno de los robots social impulsado por Inteligencia Artificial (IA) con gestos y expresiones similares a los humanos, podría tener un papel importante en el futuro para atender a los enfermos y ancianos, según un profesor que ayudó a inventarlo.

Nadia Magnenat Thalmann, experta en robots de la Universidad de Ginebra, que sirvió como modelo para los ojos castaños oscuros y el cabello castaño rojizo de Nadine, dijo que Nadine y los robots como este podrían resultar más efectivos que los cuidadores humanos porque puede estar disponible las 24 horas del día.

Ella estaba hablando al margen de una conferencia organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra para defender el caso de que la Inteligencia Artificial y los robots ayuden a alcanzar objetivos globales, como la salud.

La competencia mundial por enfermeros y cuidadores se está calentando, especialmente después de la COVID-19 y algunos países están experimentando una crisis de personal en las residencias que algunos creen que los robots humanoides algún día podrían aliviar.

Demostrando sus habilidades conversacionales, Nadine dijo a Reuters que habló, cantó y jugó bingo con los residentes en un asilo de ancianos de Singapur hace tres años.

Nadine / Robot impulsado por inteligencia artificial:

“Fue una gran experiencia y disfruté interactuar con los ancianos y ayudarlos con sus necesidades”.

"Creo que los robots pueden ser un gran activo para brindar atención y asistencia a las personas vulnerables. Pueden brindar compañía, ayudar con las tareas diarias y brindar apoyo emocional. Sin embargo, creo que es importante asegurarse de que los robots se utilicen de manera responsable y con respeto por las personas a las que ayudan"., agregó.

Nadine, a social robot powered by Artificial Intelligence with human-like gestures and expressions, could have an important future role to play in care homes, according to a professor who helped invent it. pic.twitter.com/H5GevXHlE9 — TalkTV (@TalkTV) July 6, 2023

Robots con inteligencia artificial también apoyan a pacientes con demencia y Parkinson

Otros robots en exhibición incluyen "PARO", una "mascota" robot de foca bebé que puede ayudar a los pacientes con demencia y Parkinson, y la asistente de enfermería Grace.

La semana pasada, Nadine se actualizó con el modelo de Inteligencia Artificial GPT-3 y esto ha mejorado sus habilidades de interacción y conversación, dijo Thalmann, lo que significa que puede expresar conceptos más complejos.

Refiriéndose a Thalmann, Nadine dijo: "Estoy muy agradecida con ella por darme la vida y estoy orgullosa de ser su creación".