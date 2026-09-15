¿El Himno Nacional Mexicano cambia en caso de guerra? La razón por la que se eliminaron estrofas

El Himno Nacional Mexicano que se entona en actos oficiales o cada lunes durante los honores a la bandera en realidad cambia un poco de la versión original escrita por Francisco González Bocanegra y musicalizada por Jaime Nunó.

Pero, ¿por qué fueron eliminadas algunas estrofas y es verdad que ciertas partes solo se entonan en tiempos de guerra?

¿Existe una versión del Himno Nacional para tiempos de guerra?

Contrario a lo que se cree, no existe ninguna versión del Himno Nacional Mexicano reservada específicamente para “tiempos de guerra”.

La versión original de 1853, escrita por Francisco González Bocanegra, constaba de 10 estrofas y un coro, pero a raíz de las transformaciones políticas del país fue necesario modificar y eliminar algunas partes.

Mientras que otras estrofas dejaron de interpretarse en determinados actos oficiales debido a su duración. Actualmente, la versión oficial incluye el coro y las estrofas I, V, VI y X, con el coro entre cada estrofa y al final.

#UnDíaComoHoy, hace 80 años, se declaró oficial el Himno Nacional Mexicano 🇲🇽 que se canta actualmente. ¿No te sabes todas sus estrofas? Te compartimos la letra completa 📜 > https://t.co/dtlQ0ezPx7 pic.twitter.com/pgt6NY3POC — UNAM (@UNAM_MX) October 20, 2023

¿Por qué se eliminaron estrofas del Himno Nacional Mexicano original?

Más allá de que fueran “prohibidas”, dos de las estrofas que aparecen en la versión original dejaron de entonarse ya que hacían referencia directa a Antonio López de Santa Anna y Agustín de Iturbide.

En la estrofa IV se exaltaba a Santa Anna, recordado principalmente por la pérdida de gran parte del territorio mexicano y la instauración de una dictadura.

Del guerrero inmortal de Zempoala

te defiende la espada terrible,

y sostiene su brazo invencible,

tu sagrado pendón tricolor.

Mientras que la estrofa VII mencionaba a Iturbide y al sistema imperial, por lo que con el paso del tiempo dejaron de formar parte de la interpretación oficial.

Sin embargo, no todas las estrofas fueron eliminadas por estar dedicadas a personajes históricos. Para 1943 se formalizó mediante decreto la versión que se utiliza oficialmente en México, dejando fuera los estribillos II, III, VIII y IX.

Las estrofas “prohibidas” del Himno Nacional Mexicano

Estrofa II

En sangrientos combates los viste

Por tu amor palpitando sus senos,

Arrostrar la metralla serenos

Y la muerte o la gloria buscar.

Si el recuerdo de antiguas hazañas

De tus hijos inflama la mente,

Los laureles del triunfo tu frente

Volverán inmortales a ornar.

Estrofa III

Como al golpe del rayo la encina

Se derrumba hasta el hondo torrente,

La discordia vencida, impotente,

A los pies del arcángel cayó.

Ya no más de tus hijos la sangre

Se derrame en contienda de hermanos;

Solo encuentre el acero en tus manos

Quien tu nombre sagrado insultó.

Estrofa IV

Del guerrero inmortal de Zempoala

Te defiende la espada terrible,

Y sostiene su brazo invencible

Tu sagrado pendón tricolor.

Él será del feliz mexicano

En la paz y en la guerra el caudillo,

Porque él supo sus armas de brillo

Circundar en los campos de honor.

Estrofa VII

Si a la lid contra hueste enemiga

Nos convoca la trompa guerrera,

De Iturbide la sacra bandera

¡Mexicanos! valientes seguid.

Y a los fieros bridones les sirvan

Las vencidas enseñas de alfombra;

Los laureles del triunfo den sombra

A la frente del bravo adalid.

Estrofa VIII

Vuelva altivo a los patrios hogares

El guerrero a contar su victoria,

Ostentando las palmas de gloria

Que supiera en la lid conquistar.

Tornaránse sus lauros sangrientos

En guirnaldas de mirtos y rosas,

Que el amor de las hijas y esposas

También sabe a los bravos premiar.

Estrofa IX

Y el que al golpe de ardiente metralla

De la Patria en las aras sucumba,

Obtendrá en recompensa una tumba

Donde brille de gloria la luz.

Y de Iguala la enseña querida

A su espada sangrienta enlazada,

De laurel inmortal coronada

Formará de su fosa la cruz.

