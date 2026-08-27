“Sabios consejos y lealtad inquebrantable”: El hombre de confianza del Rey Carlos se despide de la Casa Real británica tras 20 años de servicio

Sir Clive Alderton, el principal asesor estratégico, secretario privado y figura de máxima confianza del Rey Carlos III, ha concluido formalmente sus funciones dentro de la Casa Real británica tras dos décadas de servicio ininterrumpido en el Palacio de Buckingham, en Londres, Reino Unido. Su partida marca el cierre de una etapa determinante en la reestructuración del equipo de la corona.

Durante dos decenios, Sir Clive Alderton desempeñó labores clave de asesoría política, gestión de agenda y vinculación diplomática, acompañando al actual monarca desde su etapa como Príncipe de Gales y liderando la compleja transición tras su ascenso al trono británico.

Breaking: The King’s right-hand man and most senior aide has announced that he will step down next year when he turns 60.

Sir Clive Alderton, Principal Private Secretary to Charles and Camilla told royal household staff today that the job had been the “greatest imaginable honour” pic.twitter.com/c9rw9Wywqv — Kate Mansey (@KateMansey) July 27, 2026

Dos décadas de servicio en el Palacio de Buckingham

La trayectoria de Sir Clive Alderton dentro de la estructura palaciega abarcó momentos fundamentales para la monarquía en Reino Unido, incluyendo la coordinación de giras internacionales, la gestión de iniciativas filantrópicas y el respaldo operativo tras el deceso de la Reina Isabel II.

En 2006 se unió al equipo de apoyo del entonces Príncipe de Gales y Camila, Duquesa de Cornualles, consolidándose rápidamente como el consejero más influyente del entorno real.

En 2015 asumió la jefatura de la oficina del monarca, responsabilidad que mantuvo tras la proclamación de Carlos III como rey en septiembre de 2022.

Desempeñó un rol central en la reorganización del personal del Palacio de Buckingham, facilitando la adaptación de los protocolos reales a la nueva era del reinado.

Fuentes del entorno del palacio destacaron que su salida fue en buenos términos, resaltando sus "sabios consejos y lealtad inquebrantable" a lo largo de 20 años al lado del soberano.

Esto reorganiza al equipo del rey

La salida de Sir Clive Alderton se enmarca en un proceso más amplio de modernización y ajuste de personal emprendido por el Rey Carlos III desde el inicio de su gestión en Reino Unido. La partida del histórico diplomático y asesor abre paso a una nueva jefatura de gabinete encargada de gestionar los asuntos públicos y oficiales de la monarquía.

Hasta el momento, el Palacio de Buckingham no ha detallado quién asumirá de forma definitiva las responsabilidades operativas que deja vacantes Sir Clive Alderton, aunque se prevé que la reestructuración interna continúe de forma gradual en Londres.