¿De qué habló el Rey Carlos ante el Congreso de Estados Unidos?

La visita del Rey Carlos III a territorio estadounidense con motivo del 250° aniversario de la Independencia de los Estados Unidos ha sido considerada también una misión de rescate de las relaciones entre ambos países,.

Reino Unido se ha mantenido renuente a participar en la guerra contra Irán, lo que ha provocado tensiones con EU; al dirigirse ayer frente al Congreso -algo que no sucedía desde 1991 cuando la Reina Isabel II habló en el Capitolio-, el Rey aprovechó la oportunidad de hablar sobre reconciliación y renovación entre ambas potencias.

Después de romper el hielo citando la frase de Oscar Wilde sobre que Estados Unidos e Inglaterra tienen todo en común "excepto, por supuesto, el idioma", el Rey mencionó los siguientes temas.

The King addresses a Joint Session of Congress, following in his mother’s footsteps after Queen Elizabeth II became the first British monarch to do so in 1991.



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La incertidumbre global

El Rey Carlos comenzó su discurso haciendo mención a los "tiempos de gran incertidumbre" que enfrentan tanto Estados Unidos como el Reino Unido.

Recalcó los conflictos en el Medio Oriente y Europa y señaló la amenaza a la democracia que representa la creciente violencia política que alteró la cena de corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche.

A partir de ahí, el Rey giró para hablar sobre el hecho de que EU y el Reino Unido no siempre han estado de acuerdo. "Con el espíritu de 1776 en nuestras mentes", dijo, "tal vez podamos acordar que no siempre estamos de acuerdo".

Aprovechó también para resaltar la importancia de la colaboración y alineación entre ambas naciones en beneficio tanto de sus países como de todo el mundo.

El Poder Ejecutivo de EU debe ser controlado

Cuando el Rey Carlos señaló que el poder ejecutivo "sujeto a controles y equilibrios" era una tradición legal británica, consagrada en la Carta Magna, que se convirtió en un principio fundamental en la Constitución de los EU, recibió otra ovación de pie, comenzando con los demócratas quienes han denunciado abusos de poder de la administración de Donald Trump.

El presidente debería estar sujeto a rigurosos controles y equilibrios, eso motivó las manifestaciones de "no reyes" del último año.

"Las palabras de Estados Unidos tienen peso y significado, como lo han tenido desde la independencia", dijo el Rey. "Las acciones de esta gran nación importan aún más". Podría interpretarse como advertencia ante las decisiones y acciones de EU.

Defendió la postura de la OTAN

Aludiendo a las asperezas de Trump con el Primer Ministro Keir Starmer, señaló que la única vez que la OTAN se movilizó en defensa de uno de sus estados miembros fue después de los ataques terroristas del 11 de septiembre por parte de Al-Qaeda.

El monarca no dejó pasar los desplantes de Donald Trump hacia las fuerzas armadas británicas. Ante las burlas del expresidente, quien llegó a calificar de "juguetes" a los portaaviones de la Royal Navy, Carlos III apeló a su propia biografía: sus cinco años de servicio naval fueron el escudo perfecto para defender la cooperación en inteligencia. Incluso, con una sutileza diplomática impecable, conectó la seguridad nacional con la crisis climática, advirtiendo que el compromiso de la OTAN no solo nos protege de adversarios comunes, sino de la catástrofe que ya se asoma en el deshielo de los polos.

También bromeó sobre cómo la independencia de EU fue "apenas el otro día" para una nación tan antigua como Gran Bretaña y que no venía como una "astuta acción de retaguardia" para restablecer el dominio británico.

Las relaciones bilaterales entre ambos países han pasado por caminos escabrosos los últimos meses, entre aranceles y encontronazos sobre participación bélica, pero el discurso del Rey Carlos fue lo suficientemente preciso para los momentos actuales.

Después de dirigirse ante el Congreso, volvió a enfatizar la importancia de la alianza entre ambos países, esto durante la cena en la Casa Blanca.