El Primer Ministro de Reino Unido Keir Starmer se aferra al cargo pese a rebelión interna de su partido y la crisis económica

El liderazgo de Keir Starmer en el Reino Unido atraviesa su momento más oscuro. Tras una serie de resultados devastadores en las pasadas elecciones locales —donde el laborismo perdió más de 1,400 escaños y cedió terreno ante el avance de Reform UK—, el primer ministro se enfrenta a una presión sin precedentes dentro de su propia formación.

A pesar de que más de 80 diputados laboristas han exigido públicamente su salida, Starmer se mantiene en una postura desafiante. Ante su gabinete, el mandatario afirmó que continuará al frente del Gobierno para cumplir su "promesa de cambio", recordándole a sus críticos que aún no se ha activado el mecanismo formal para disputar su liderazgo. Sin embargo, la fractura interna ya es real: cuatro ministros de alto rango han dimitido, entre ellos Jess Phillips y Miatta Fahnbulleh, cuestionando la visión y la capacidad del primer ministro para liderar el rumbo que el país demanda.

El Rey Carlos III presenta el programa legislativo ante la Cámara de los Lores

En una ceremonia cargada de tradición que se remonta al siglo XVI, el Rey Carlos III presentó este miércoles el programa legislativo del Reino Unido. Engalanado con la corona imperial y la túnica de Estado, el monarca anunció un ambicioso paquete de 37 proyectos de ley, enfocados en blindar la seguridad energética, la defensa y la estabilidad económica del país a largo plazo.

Tras su llegada al Parlamento en una solemne procesión desde el Palacio de Buckingham, su majestad detalló la agenda de sus ministros para el próximo año, que incluye ocho leyes que ya estaban en trámite. Este acto constitucional, que divide el poder ejecutivo de la monarquía, busca dar un nuevo rumbo al Gobierno británico en un contexto global en crisis, marcando las prioridades que dominarán el debate parlamentario en los próximos meses.

My government will end the status quo that has failed working people.



We will build a stronger, fairer Britain. pic.twitter.com/XC06lem1JB — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 13, 2026

Impacto en los mercados y el futuro del laborismo

La inestabilidad política ha golpeado con fuerza la confianza económica. La libra esterlina registró caídas frente al dólar y el euro, mientras que la rentabilidad de los bonos del Estado a 30 años se disparó al 5.8%, niveles que no se veían desde hace casi tres décadas. Los analistas advierten que la City de Londres teme un giro ideológico que comprometa las finanzas públicas si se concreta la salida de Starmer.

Dentro del partido, el escenario es complejo. Para forzar una nueva elección de líder, un candidato rival necesita el respaldo de al menos 81 firmas de diputados. Aunque el descontento es evidente, una parte del laborismo ha firmado una carta advirtiendo que una contienda por el liderazgo en este momento sería contraproducente para recuperar la confianza del electorado. De no lograr estabilizar su administración, Starmer corre el riesgo de convertirse en el séptimo primer ministro en dejar el cargo en tan solo una década.

¿Por qué colapsó la confianza en Starmer?

Aunque Keir Starmer llevó al laborismo a una victoria histórica en 2024, su gestión se desgastó en tiempo récord debido a una combinación de factores internos y externos: