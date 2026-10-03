¿Vestir de uniforme rojo ayuda a ganar en los deportes? Esto dice la ciencia

¿Vestir de unifome rojo ayuda a los deportistas a ganar? Es bien sabido que en todos los deportes, los equipos suelen tener colores característicos que los representan en su indumentaria. Por ejemplo, el Real Madrid viste de blanco, el Barcelona de azul y grana, y Los Angeles Lakers de amarillo.

Uno de los colores más utilizados es el rojo, presente en el uniforme de equipos históricos como la selección española, tanto masculina como femenina, que han logrado importantes triunfos internacionales, como el Mundial.

Otros ejemplos son el Liverpool FC, cuya primera equipación es totalmente roja, el cual ha ganado 6 Champions, y la Scuderia Ferrari, la escudería más icónica de la F1, que identifica su imagen con el color rojo, al igual que los Chicago Bulls en la NBA y el Arsenal en la Premier League.

El color rojo, un poderoso tono que va más allá de lo visual

Estudios de psicología confirman que el uso de esta tonalidad puede cambiar nuestra percepción social y elevar nuestra autoconfianza, especialmente en el ámbito deportivo.

Investigaciones realizadas a lo largo de más de cinco décadas han demostrado que los equipos con uniformes rojos suelen tener un desempeño superior, particularmente cuando juegan en casa. En la Premier League inglesa, se ha observado que los equipos con indumentaria roja suelen superar a sus contrincantes.

Además, se ha descubierto que los jugadores tienden a cometer menos penales cuando el portero rival viste de rojo, lo que sugiere una ventaja psicológica significativa. Esta percepción de superioridad puede llevar a los oponentes a evitar a los jugadores de rojo, creando una sensación de dominio en el campo.

Ciencia revela cómo esta tonalidad aumenta la confianza y el rendimiento



Investigaciones en #psicología confirman que vestir de #rojo transforma la percepción social y eleva la autoconfianza.



En el ámbito deportivo, la ciencia respalda este fenómeno: un análisis de 55 años de… pic.twitter.com/Tt62PJ7pL9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2026

El color rojo y su presencia en deportes de alto nivel

El color rojo se asocia con la pasión, energía y vitalidad, atributos que se relacionan con el poder, la fuerza y la buena salud. A nivel psicológico, este color estimula un comportamiento activo y extravertido, motivándonos a actuar y alcanzar nuestros objetivos.

Investigadores como Russell Hill y Robert Barton de la Universidad de Durham han explorado cómo el color rojo puede influir en nuestro desempeño en competencias deportivas como el boxeo y el taekwondo.

El color rojo ayudó en su mayoría a los boxeadores a ganar en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004| Olympics

Su estudio, puesto a prueba durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 reveló que aquellos a quienes se les dió el uniforme rojo tenían aproximadamente un 5% más de probabilidades de ganar su encuentro que aquellos a quienes se les asignó el color azul.

Por ello, el impacto del color rojo va más allá de lo que vemos a simple vista; tiene el poder de influir en nuestra percepción y rendimiento deportivo de manera sorprendente. Así que la próxima vez que te prepares para practicar deporte, considera usar este poderoso color.