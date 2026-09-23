Millones en publicidad y escasez en hospitales: el sector salud prioriza redes sociales sobre la salud de los pacientes

Mientras las salas de urgencias enfrentan una severa crisis por falta de camas, monitores, jeringas y medicamentos básicos, el sector salud destinó más de 11 millones de pesos en publicidad para redes sociales en tan solo tres meses.

De acuerdo con el informe de la Biblioteca de Anuncios de Meta, comprendido del 17 de junio al 14 de septiembre de 2026, el IMSS encabezó el gasto con 9.8 millones de pesos, seguido por la Secretaría de Salud con 943 mil pesos, el ISSSTE con más de 301 mil y el IMSS Bienestar con 162 mil pesos, concentrando gran parte de los recursos en contenidos de corte político y social en lugar de atender las necesidades operativas de los hospitales.

Personal médico y especialistas han denunciado reiteradamente las precarias condiciones en las que laboran, donde enfermeras tienen que adquirir por cuenta propia los catéteres necesarios para canalizar a los pacientes graves.

Colectivos ciudadanos y organizaciones como el CIEP señalan que este dispendio publicitario pudo haberse traducido en soluciones vitales para el sistema: con esos recursos se habrían adquirido casi un millar de camas hospitalarias, 32 tratamientos completos contra el cáncer, millones de jeringas o más de 170 mil cajas de medicamentos esenciales, dejando en evidencia una profunda desconexión entre las prioridades institucionales y el sufrimiento real de los enfermos.