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Severo con la oposición y complaciente con el poder: El doble rasero del INE al intentar censurar la crítica

El INE intenta amordazar la sátira política independiente para proteger a Morena mientras tolera los ataques desde los medios públicos y con recursos públicos.

Por: Jaime Guerrero, América López

El Instituto Nacional Electoral (INE) vuelve a colocarse en el centro del debate por actuar bajo un evidente doble rasero: mientras ignora el flagrante despliegue de campañas adelantadas de figuras oficialistas, la infiltración de recursos del crimen organizado y las violaciones a los tiempos electorales, concentra su energía en amordazar y censurar la sátira política que incomoda al partido en el poder.

La contradicción resulta evidente al contrastar la severidad contra los contenidos independientes frente a la total tolerancia otorgada a programas de la televisión pública, como Operación Mamut, producidos con recursos del erario para ironizar y atacar sistemáticamente a las voces opositoras al régimen sin que el órgano electoral mueva un solo dedo.

Esta política de prohibir palabras, censurar promocionales y exigir la modificación de logotipos o discursos críticos que señalan el tráfico de influencias y los excesos de la autoridad expone a un árbitro que, en lugar de velar por la equidad democrática, actúa con una complacencia servil hacia el oficialismo. Voces de la oposición y de la sociedad civil han denunciado que el instituto parece estar haciendo el “trabajo sucio” de Morena para proteger la imagen del gobierno, retrocediendo a épocas de control estatal y olvidando que su función es garantizar la libertad de expresión frente a las arbitrariedades del poder.

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