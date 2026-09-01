En televisión pública parodian a quienes consideran enemigos, pero Morena no aguanta y señala a “La Casa de los Mañosos”

La sátira política es un género muy antiguo y la prensa mundial está llena de caricaturas, porque esta crítica con humor enriquece a la democracia, aunque Morena no lo piense así y trate de censurar a TV Azteca por “La Casa de los Mañosos”.

Esta sátira, creada con inteligencia artificial, circula en redes sociales y se consignó en los espacios de TV Azteca; en ella, se cuestiona y exhibe a los morenistas como Andy López Beltrán y Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos señaló por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Aparecen las verdades inconfesables de Adán Augusto, las torpezas de Cuauhtémoc Blanco, las banalidades de Layda Sansores y las travesuras de Arturo Ávila.

En Canal Once existe un espacio donde parodian y critican a quienes consideran enemigos del régimen, ¿de eso no dice nada Morena?

