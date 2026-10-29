El INE de Guadalupe Taddei, símbolo de autoritarismo y corrupción: Tolerancia Cero

Desde antes de la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), salieron señalamientos de una presunta impunidad y corrupción en contratos. ¿Se investigará y aplicará la justicia en este caso?

La mesa de análisis de Tolerancia Cero, con María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Manuel López San Martín, habla sobre los negocios y la concentración de poder dentro del Instituto, durante la gestión de Taddei.

Mientras crece el escándalo de autoritarismo, favoritismos y redes de proveedores, Morena intenta deslindarse de la corrupción que durante años dijo combatir, ahora evidenciada dentro del INE.