El INE de Guadalupe Taddei, símbolo de autoritarismo y corrupción: Tolerancia Cero
Voces de la oposición afirmaron que no es suficiente la renuncia de Guadalupe Taddei como presidenta del INE, es importante que exista un castigo.
Desde antes de la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), salieron señalamientos de una presunta impunidad y corrupción en contratos. ¿Se investigará y aplicará la justicia en este caso?
La mesa de análisis de Tolerancia Cero, con María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Manuel López San Martín, habla sobre los negocios y la concentración de poder dentro del Instituto, durante la gestión de Taddei.
Mientras crece el escándalo de autoritarismo, favoritismos y redes de proveedores, Morena intenta deslindarse de la corrupción que durante años dijo combatir, ahora evidenciada dentro del INE.