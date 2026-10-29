¿Guadalupe Taddei tras las rejas? Los delitos que enfrentaría la expresidenta del INE según Arturo Castillo

¡El escándalo en el Instituto Nacional Electoral (INE) pica y se extiende! Tras la estrepitosa renuncia de Guadalupe Taddei, la gran pregunta que flota en el ambiente político es si la excomisionada presidenta terminará rindiendo cuentas ante la justicia o incluso visitando la cárcel. El consejero Arturo Castillo rompió el silencio y señaló los delitos que se le podrían imputar y que incluso la enviaría a prisión preventiva oficiosa.

Según lo revelado por Castillo, las graves irregularidades atribuidas a la gestión de Taddei no son cualquier cosa. El consejero fue directo al grano y detalló que los hechos señalados en medios de comunicación y revisiones internas podrían encuadrar en delitos de alto impacto como enriquecimiento ilícito y abuso de funciones. Pero ahí no para el asunto: el integrante del Consejo General recordó que este tipo de conductas graves contemplan la figura de la prisión preventiva oficiosa, una medida respaldada por el artículo 19 constitucional para evitar que los señalados "se den a la fuga" o se sustraigan de la acción de la justicia antes de responder por el dineral desmantelado.

🚨El consejero Arturo Castillo advierte que los hechos registrados en el @INEMexico podrían constituir delitos que ameritan prisión oficiosa. Por ello, hizo votos para que la @FGRMexico ya esté iniciando las investigaciones correspondientes pic.twitter.com/pNbtOs62JT — Rene Cruz González (@renecruzg) October 29, 2026

El INE abrirá denuncias anónimas y alista expediente para la FGR de Guadalupe Taddei

El consejero Arturo Castillo adelantó un paquete de medidas contundentes que pondrán a temblar a la estructura cercana a la expresidenta. En primer lugar, se habilitará un buzón de denuncias anónimas para que los propios trabajadores del instituto aporten las pruebas que Taddei ocultó. En segundo término, se ordenó una revisión exhaustiva y auditorías a fondo en todas las licitaciones y contratos activos para destapar hasta el último peso mal gastado durante su administración.

Finalmente, Castillo confirmó que el Consejo General ya analiza las vías legales para darle vista e informar de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR). El consejero fue tajante al señalar que si las cárceles están llenas de personas con prisión preventiva por faltas menores, con mucha mayor razón la justicia debe aplicarse con todo el peso a un caso de presunta corrupción de esta magnitud en el árbitro electoral.