Doctor Lionel Messi: El “Goat argentino” recibió el doctorado honoris causa por parte de la UBA

El astro del fútbol, Lionel Messi, vivió un día memorable este martes 6 de octubre, al ser nombrado como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires. En una ceremonia cargada de emociones y distinciones, Messi recibió la medalla y el diploma que lo acreditan con este prestigioso título académico.

El evento, que tuvo lugar en el predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, contó con la presencia de destacadas personalidades, incluyendo al rector Ricardo Gelpi, al vicerrector Emiliano Yacobitti y a los decanos de las facultades de la UBA.

Un título más allá del fútbol

Con humildad y emoción, Messi expresó su agradecimiento por este reconocimiento, señalando que era un orgullo recibir tan alta distinción, especialmente por el hecho de ser considerado ahora un doctor honorífico. Con el corazón lleno de gratitud, el jugador argentino destacó lo especial que era para él iniciar este día con tan significativa trascendencia.

El rector de la Universidad resaltó la profunda conexión de Messi con sus raíces y el compromiso constante del futbolista con causas sociales y humanitarias. A lo largo de los años, Messi demostró su compromiso con la educación, la salud y el deporte de los más necesitados, siendo un verdadero embajador de la solidaridad y la ética en el mundo del deporte.

#SelecciónMayor El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires. ¡Felicitaciones, leyenda! 🩵🤍🩵 https://t.co/6CursdqtNC — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026

¿Por qué recibió este doctorado?

Más allá de ser un ídolo futbolístico, y ahora Doctor Horis causa, la UBA reiteró, que es debido a su trayectoria la cual constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina.

Finalmente, para el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, dijo que el reconocimiento a Lionel Messi "representa el esfuerzo, la excelencia y la superación. Su trayectoria trascendió el fútbol y lo convirtió en una figura de nuestra cultura y de nuestra identidad, que supo llevar la bandera de Argentina al mundo entero".