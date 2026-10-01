¡El océano sigue sorprendiendo! Descubren 57 nuevas especies marinas en Argentina

El océano volvió a sorprender a los científicos. Y es que, tras analizar muestras obtenidas durante una expedición al cañón submarino Mar del Plata, en Argentina, investigadores revelaron el hallazgo de 57 nuevas especies marinas y cinco géneros que hasta ahora no habían sido identificados por la ciencia.

Los descubrimientos surgieron a partir de un taller internacional de identificación de especies organizado por Ocean Census, en colaboración con el Schmidt Ocean Institute y científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

El análisis permitió ampliar la cifra preliminar de especies desconocidas que habían sido detectadas durante la expedición Talud Continental IV, realizada en agosto de 2025.

¿Qué fue lo que encontraron en las profundidades del mar?

Las 57 especies identificadas pertenecen a distintos grupos de organismos marinos. De acuerdo con el CONICET, 20 corresponden a copépodos, pequeños crustáceos; 22 son equinodermos, grupo que incluye pepinos de mar y crinoideos; 14 son cnidarios, entre ellos octocorales, plumas de mar y corales pétreos y una corresponde a un molusco escafópodo.

Además de las nuevas especies, los investigadores identificaron cinco nuevos géneros científicos, relacionados con corales, pepinos de mar y crustáceos.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue un pepino de mar bautizado provisionalmente como “Loki”, debido a sus apéndices con forma de cuernos, similares a los del personaje de la mitología nórdica. Esta especie forma parte de un grupo de hasta 10 nuevas especies de holoturias identificadas durante el taller.

“La cooperación internacional en taxonomía es fundamental, especialmente en grupos que cuentan con pocos especialistas activos", declaró Daniel Lauretta, investigador del CONICET.

Aún hay más especies por descubrir

Lo más llamativo es que 57 no necesariamente será la cifra definitiva, ya que los especialistas analizaron únicamente una parte del material durante la expedición, por lo que, el CONICET informó que todavía existen muestras de aquella expedición que no fueron examinadas durante el taller, por lo que aún podrían identificarse más especies nuevas en el mundo.