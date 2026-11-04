El mapa de Estados Unidos cambia de color: Lista completa de las gubernaturas que ganaron republicanos y demócratas en las Elecciones 2026

El mapa político de Estados Unidos cambia de color tras las Elecciones USA 2026. ¿Qué estados ganaron los demócratas y cuáles quedaron en manos de los republicanos? Conoce cómo se distribuyeron las gubernaturas y cómo avanzan los resultados del Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

¿Qué estados ganaron los demócratas en las Elecciones en EU 2026?

El mapa podrá pintarse de azul. Las elecciones intermedias de Estados Unidos también definirán el mapa de gubernaturas del país. En la jornada del 3 de noviembre se disputan 36 gobiernos estatales, por lo que los resultados permitirán identificar qué estados quedaron en manos del Partido Demócrata y cuáles fueron ganados por los Republicanos.



Colorado- Phil Weiser 69.7%

Connectiut- Ned Lamont 62.7%

Georgia- Keisha Bottoms 55.4%

Illinois- J.B Pritzker 69.7%

Maryland- Wes Moore 67.4%

Massachusetts- Maura Healey 86.5%

Nueva York- Kathy Hochul 75.3%

Pensilvania- Josh Shapiro 82.5%

Rhode Island- Helena Foulkes 57%

¿Qué estados ganó el Partido Republicano en Estados Unidos?

Florida- Byron Donalds 50.1%

Wyoming- Eric barlow 64.5%

Arkansas- Sarah Huckabee Senders 53.5%

¿Cómo van los resultados del Congreso en las Elecciones USA 2026?

Las elecciones de Estados Unidos también definirán qué partido tendrá el control del Congreso durante los próximos dos años. Antes de la jornada electoral los republicanos mantenían una mayoría de 218 a 214 en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado tenían una ventaja de 53 a 47.

Para recuperar el control de la Cámara Baja, los demócratas necesitan ganar tres escaños adicionales y, para obtener la mayoría en el Senado, requiere cuatro.

El conteo de votos permitirá conocer si los republicanos conservan el control legislativo o si los demócratas consiguen cambiar el equilibrio de fuerzas en Washington.

E Senado se confirman los nombramientos presidenciales y se ratifican los tratados, aunque hay dos excepciones: el nombramiento de un vicepresidente o los tratados relacionados con el comercio exterior.

En las elecciones intermedias también se elegirán gobernadores en 36 estados y actúan como “directores ejecutivos” de los territorios estadounidenses.

