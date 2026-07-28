El ‘milagro’ de Laila: Rescatan a un perrita que sobrevivió 29 días bajo los escombros en Venezuela

Un verdadero hito de supervivencia y esperanza sucedió en el estado de La Guaira, Venezuela, luego de los intensos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron la región el pasado 24 de junio. Entre las ruinas del Bloque 3, los equipos de rescate y miembros de la comunidad localizaron con vida a Laila, una perrita de raza caniche (French poodle) que permaneció sepultado durante 29 días sin agua ni comida.

Laila fue encontrada milagrosamente cuando Jairo Rengel y su hija Victoria Isabela Rengel, de 11 años, acudieron al sitio del colapso para supervisar las labores de remoción en el inmueble donde vivía su familia. Al escuchar los rumores entre los vecinos sobre la presencia de un pequeño can blanco atrapado bajo las estructuras, la menor corrió a revisar la zona y confirmó la identidad de su mascota.

Un emotivo reencuentro en medio del duelo familiar

Su rescate quedó grabado en video por rescatistas, quienes notaron que el animal estaba agotado y deshidratado, por ello le ofrecieron agua inmediatamente para estabilizarlo. Aunque inicialmente el perrito se encontraba desorientado por el largo tiempo que pasó en confinamiento, reconoció a su familia una vez que fue puesto a salvo.

La supervivencia de Laila es un rayo de sol entre el contexto devastador para la familia Rengel. Durante el terremoto doble, Victoria Isabela Rengel perdió a su madre y a su abuela, por lo que el regreso del pequeño canino —a quien consideraba un hermano de crianza— es visto por su comunidad como un símbolo de consuelo y fortaleza.

Beily podrá recuperarse

Tras su rescate el pasado 23 de julio, el can fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria en la localidad de Playa Grande. La médica encargada del caso, la doctora Mirna, diagnosticó un cuadro severo de deshidratación y úlceras en ambos ojos debido al polvo y la falta de luz, aunque confirmó que sus constantes vitales se mantienen estables y con pronóstico favorable.

Actualmente, Laila se recupera junto a Victoria Isabela Rengel y su padre en un refugio temporal habilitado en La Guaira, mientras la comunidad local y usuarios en plataformas digitales han coordinado apoyos en medicamentos, insumos y alimentos para garantizar la completa rehabilitación del animal.

