Venezuela supera los 5 mil muertos por doble terremoto; más de 100 víctimas en las últimas 24 horas

La cifra de personas fallecidas por el doble terremoto, de magnitud 7.2 y 7.5, que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 5 mil 69, de acuerdo con el más reciente reporte oficial dado a conocer este viernes 17 de julio.

El balance también indica que en las últimas 24 horas se sumaron 139 nuevas víctimas mortales, mientras que el número de personas heridas permanece en 16 mil 740.

Además, la cantidad de venezolanos que perdieron su vivienda se mantiene en 17 mil 907, por lo que pernoctan en los centros de acopio instalados a lo largo de la región.

Aumenta cifra de muertos en Venezuela por doble terremoto

La actualización de la cifra de víctimas fue presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien también informó que las labores de rescate continúan en las regiones afectadas.

El balance oficial también indica que 128 mil 324 familias han recibido algún tipo de asistencia desde que ocurrieron los terremotos.

Además, 21 mil 235 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno para atender a quienes fueron evacuados o perdieron sus hogares.

🇻🇪 Aumenta a 5,069 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela



El régimen informóa cifra de heridos se mantiene en 16,740 y que 6,462 personas han sido rescatadas



Se instalaron 107 albergues temporales en Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua



📹 @daviddelapaz pic.twitter.com/hKPctzbiB5 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 17, 2026

Más de mil réplicas de los terremotos de Venezuela

Las autoridades venezolanas informaron que la actividad sísmica continúa desde el 24 de junio, pues hasta la fecha se han contabilizado mil 331 réplicas derivadas de los dos terremotos.

La de mayor intensidad ocurrió el pasado 10 de julio por la mañana, cuando se registró un sismo de magnitud 3.9 a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, considerado el más afectado por la catástrofe natural.

Inicia censo en Venezuela de casas dañadas

El Gobierno venezolano informó que desde el pasado fin de semana pasado se inició un censo con el objetivo de determinar cuántas viviendas será necesario construir para las personas que perdieron su vivienda.

De manera preliminar, las autoridades estiman que podrían requerirse alrededor de 25 mil, pero la cifra puede incrementar en los próximos días, pues hay casas que no se ven dañadas a simple vista, pero tienen daños estructurales que impiden que se pueda vivir en ellas.

