A casi un mes de los terremotos de Venezuela, podría haber personas con vida debajo de los escombros

En el estado La Guaira, en Venezuela, los equipos de rescate, familiares y miembros de la comunidad han desplegado un intenso operativo de búsqueda en la urbanización OPP 26 Letra G, donde se realizan complejas labores de excavación para localizar a dos personas presuntamente atrapadas.

El despliegue comenzó tras reportes sobre la presencia de un adolescente y un adulto bajo la estructura colapsada, lo que motivó a los propios vecinos y allegados a iniciar la perforación de un túnel de acceso manual a la espera del equipamiento pesado.

Ha pasado casi un mes pero creen poder hallar gente con vida

Durante las primeras horas de la madrugada circularon versiones que aseguraban el hallazgo de indicios de vida, consistentes en supuestos ruidos emitidos por las víctimas en respuesta a los llamados de alerta de los rescatistas. Sin embargo, las autoridades presentes en el sitio han pedido prudencia y aclarado que dicha información no ha sido confirmada formalmente.

"Hasta el momento no se ha confirmado si hay indicios de vida o si se trató de una información no fidedigna. Es muy temprano para asegurarlo puesto que los equipos continúan trabajando en el punto exacto donde se habría escuchado el ruido", indicaron reportes desde el lugar de los hechos.

Continúan los rescates

Ante la urgencia, voluntarios y familiares de las víctimas se organizaron de manera inmediata junto a los cuerpos de seguridad e instituciones de respuesta de Venezuela para retirar el material pesado de los escombros.

Los trabajos se centran en la remoción cuidadosa de bloques y tierra mediante la construcción de pasajes de mitigación, con el fin de verificar la estructura sin comprometer la estabilidad del terreno y descartar o confirmar la presencia de sobrevivientes en la zona siniestrada de La Guaira.