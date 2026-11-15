Tras ser hospitalizado por complicaciones de salud, Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, murió a los 80 años en Guadalajara, Jalisco.

El fundador del Cártel de Guadalajara y figura importante del narcotráfico en México durante la década de los 70, padecía más de 20 problemas de salud, pero ¿de qué murió?

Causa de muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, la muerte de “El jefe de jefes” se habría producido por una falla orgánica múltiple.

Cabe recordar que Félix Gallardo fue trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande, en Tonalá, Jalisco, a un hospital privado de Guadalajara, luego de que el área médica reportara complicaciones graves en su estado de salud.

Las autoridades indicaron que presentaba baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación, por lo que requirió atención médica urgente.

El traslado se realizó la tarde del viernes 13 de noviembre de Puente Grande, donde el narcotraficante permanecía recluido desde 1991, tras su detención en 1989.

#ÚltimaHora 🔴 Reportan la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo a los 80 años 🚨 Conocido como "El Jefe de Jefes", fue uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara. Apenas el pasado 13 de noviembre fue trasladado de emergencia a un hospital por complicaciones de salud https://t.co/OVyRcBS01g — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 15, 2026

El ascenso de Miguel Ángel Félix Gallardo al mundo del narcotráfico

Originario de Sinaloa, Félix Gallardo primero se desempeñó como policía en Culiacán y para los años 60, trabajó como guardaespaldas de los hijos del gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Celis.

Durante ese tiempo comenzó a vincularse con redes de poder y narcotraficantes del llamado Triángulo Dorado, que abarca Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Para 1978, Félix Gallardo pasó a controlar rutas de marihuana hacia Estados Unidos, y también se asoció con líderes de otros cárteles como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, desarrollando lo que después sería el Cártel de Guadalajara.

El “Jefe de Jefes” estableció alianzas con carteles colombianos para mover cocaína, llegando a controlar rutas de tráfico en gran parte de México y Centroamérica durante los años setenta y ochenta.

¿De qué acusaban a Miguel Ángel Félix Gallardo?

Desde 1991, Miguel Ángel Félix Gallardo fue acusado de narcotráfico, corrupción, portación de armas, pero en especial por el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

Por el caso de Camarena, un juez federal lo condenó a 37 años de prisión por los homicidios de “Kiki” Carmena y del Alfredo Zavala, piloto mexicano.