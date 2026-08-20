“El Niño” tiene 90% de probabilidad de ser muy fuerte este 2026: Estos serían los efectos que podrían romper un récord histórico

Los cambios en las temperaturas del Océano Pacífico mantienen en alerta a los especialistas en meteorología de todo el mundo. De acuerdo con informes del Servicio Meteorológico Nacional y el Centro de Predicción Climática de la NOAA, la fase cálida de "El Niño" se ha ido fortaleciendo en los últimos meses. Este fenómeno amenaza con romper registros históricos y alterar el clima en nuestro país durante los próximos meses.

"El Niño" y el aumento de temperaturas

Según el SMN, la fase de "El Niño" sigue haciéndose fuerte con una probabilidad del 90% de convertirse en un evento muy fuerte entre el otoño e invierno de 2026 en el Hemisferio Norte, que abarca aguas de Norteamérica, Europa, Asia una parte de África y una pequeña parte de Sudamérica.

Entre julio y agosto, el Océano Pacífico ecuatorial registró un aumento en la temperatura del mar de entre 1.5 y 2.0 °C en el centro-oriental, con zonas que llegaron a reportar hasta 3.5 °C arriba de lo normal cerca de las costas sudamericanas.

"El Niño" podría romper récords históricos desde 1950

Los reportes del Centro de Predicción Climática de la NOAA dicen que existe un 69% de probabilidad de que este evento de "El Niño" supere en intensidad a registros guardados desde 1950.

Los vientos en la parte centro del Pacífico se debilitaron, lo que genera más desarrollo de nubes, tormentas e inestabilidad en varias partes del continente.

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🔴La anomalías de temperaturas por debajo de la superficie del mar se asemejan, aunque son más cálidas este año #ElNiño



🔵Del lado de Indonesia ya comienza a enfriarse, lo que puede llevar a una #LaNiña el próximo año…



⚠️AHORA, debemos estar… pic.twitter.com/N4sjAbVcz4 — 🍁🌧️Meteorología México🥶❄️ (@InfoMeteoro) August 20, 2026

¿Cómo afectará "El Niño" al clima en México en invierno?

Según las investigaciones históricas de Cambio Global, este fenómeno altera el ciclo del agua en México. Para los meses de invierno, se espera que las lluvias se intensifiquen en los estados del noroeste, con estados como Durango, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, entre otros, y noreste de México, con Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en el sur las lluvias disminuirán, en Oaxaca, Chiapas, Guerero, entre otros.

El paso de frentes fríos y "nortes", que trae vientos muy fríos y lluvia, provocará que los inviernos sean más fríos en gran parte de México.

Efectos de "El Niño" en verano

Generalmente, el impacto de "El Niño" en verano suele ser opuesto, provocando que haya menos lluvias sobre México. Esta falta de caída de agua genera sequías severas, menos humedad en los suelos y riesgo de incendios forestales.

La baja presencia de nubes permite que pase más radiación solar, elevando las temperaturas que suben más de lo normal.

Heladas en México por "El Niño"

La falta de humedad en el centro de México puede provocar mucho frío en las noches, dando pie a heladas que afectan al sector agrícola.