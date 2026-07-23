Incendio pone en alerta a Oaxaca… y no es el único del país

La Comisión Estatal Forestal de Oaxaca (Coesfo) desplegó una brigada para atender un incendio forestal registrado en el paraje La Chachalaca, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, región Mixteca.

De acuerdo con el reporte, el fuego comenzó en un área que conduce a Santa Catarina Noltepec, colindante con Santa Rosa Caxtlahuaca. La primera estimación señala una afectación de tres hectáreas, principalmente de bosque de pino-encino.

Las autoridades estatales indicaron que la causa más probable del incendio fue una quema de basura que se salió de control. Brigadistas especializados trabajan junto con habitantes de la zona para contener y liquidar el fuego.

¿Dónde ocurrió el incendio forestal en Oaxaca?

El incendio fue reportado en el paraje La Chachalaca, dentro del municipio de Santiago Juxtlahuaca.

Aunque el daño preliminar es de tres hectáreas, la prioridad es evitar que las llamas avancen hacia otras áreas de vegetación. La Coesfo pidió a la población evitar cualquier tipo de quema que pueda provocar nuevos incendios durante la temporada.

COMUNICADO DE PRENSA



Atendemos incendio forestal reportado en la Mixteca. pic.twitter.com/CLt7qBSeOH — Comisión Estatal Forestal (@COESFO_GobOax) July 23, 2026

¿Cuántos incendios forestales siguen activos en México?

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), actualmente permanecen cuatro incendios forestales activos en el país: uno en Oaxaca y otros tres en Tabasco, Chiapas y Guerrero.

El más grande se localiza en Tabasco, donde el fuego ha consumido aproximadamente 137 hectáreas, una superficie equivalente a casi 192 canchas de futbol profesional (considerando una cancha de alrededor de 7,140 metros cuadrados). En esos tres incendios trabajan 64 combatientes para intentar controlar el avance de las llamas.

Principales causas de los incendios forestales

La Conafor informó que las principales causas que provocan el inicio del fuego se atribuyen tanto a fenómenos naturales como al comportamiento humano.

Desconocidas 28%

Intencional 24%

Actividades Agrícolas 18%

Actividades Pecuarias 14%

Otras causas: Fogatas, cazadores, quema de basureros, festividades, rituales y residuos de aprovechamiento forestal 15%

Natural 1%

Recuerda que puedes reportar un incendio forestal al número 800 737 00 00 o al 911. Disponible las 24 horas del día durante todo el año.

