Vigilan dos zonas de baja presión en el Pacífico: Una tiene 70% de probabilidad de ser un ciclón frente a Guerrero y Jalisco

Este lunes 17 de agosto, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, confirmaron que vigilan dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico.

Con dicho aviso, dieron a conocer las probabilidades que tiene cada fenómeno de volverse un ciclón tropical.

¿Dónde se generarían y qué tan probable es que suban de categoría?

¿Qué tan probable es que se vuelvan ciclón?

Estas son las probabilidades de que ambas zonas se vuelvan ciclón en los próximos 7 días:

Zona 1, frente a las costas del Pacífico Central: Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur del estado de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. En las últimas horas, su probabilidad de desarrollo ciclónico aumentó hasta a un 70%.

Zona 2, en mar abierto: Se espera la formación de un sistema al oeste-suroeste de la Península de Baja California, el cual tiene una probabilidad de desarrollo ciclónico del 50% en un lapso de 7 días.

⚠️ El #SMNmx 🇲🇽 mantiene dos zonas en vigilancia que pueden desarrollar #CiclonesTropicales en el océano #Pacífico.



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Iselle y Julio: Esos serían los nombres de las tormentas tropicales

Si es que su categoría evoluciona y sube de intensidad, los nombres de ambos ya se saben.

Según la lista de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, para esta temporada 2026 de tormentas tropicales en el Océano Pacífico, el siguiente nombre para un ciclón tropical en dicha zona es Iselle.

Si el segundo también llegara a evolucionar a depresión o tormenta tropical, llevaría el nombre de Julio.

¿Se pueden convertir en huracán?

Por ahora, el reporte que dieron las autoridades solo califica a ambos fenómenos como zonas de baja presión.

Para que lleguen a la categoría de huracán, primero deben pasar a depresión tropical y luego a tormenta tropical. Ambos fenómenos tiene probabilidades que podrían desvanecerse en las próximas horas, aunque es importante mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Los avisos de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional se actualiza constantemente en redes sociales o también se puede ver el pronóstico que publica en su página web.