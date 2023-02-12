El Papa expresa preocupación por obispo encarcelado en Nicaragua

Este domingo 12 de febrero, el Papa Francisco expresó su preocupación por el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de cárcel en Nicaragua.

El máximo líder de la Iglesia católica señaló estar consternado, durante la bendición semanal celebrada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

"Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido mucho, y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero tanto, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a los Estados Unidos", dijo el papa Francisco.

#DueleRespirar | Su Santidad, el @Pontifex_es dijo este domingo que estaba "preocupado y dolido" por el encarcelamiento del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión en el país latinoamericano.#SOSNicaragua #PaísFachada pic.twitter.com/s8RWfry1HC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 12, 2023

¿Por qué fue encarcelado el obispo Rolando Álvarez?

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha acusado abiertamente a los líderes católicos de intentar derrocarlo desde las protestas de 2018, en las que murieron 300 personas.

A partir de esos hechos, Ortega la persecución contra monjas y misioneros católicos sigue latente.

Tan solo este viernes, el obispo Rolando Álvarez fue condenado a más de dos décadas por traición, socavar la integridad nacional y difundir noticias falsas, entre otros cargos.

Cabe señalar que el obispo de Matagalpa fue incluido en una liberación sorpresa de 200 presos políticos por parte del gobierno de Nicaragua, un día antes; sin embargo, rechazó subir al avión que tenía por destino los Estados Unidos.

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¿Quién es el obispo Rolando Álvarez?

El monseñor Rolando José Álvarez, es un influyente religioso en Nicaragua. Originario de Managua, encontró su vocación a muy temprana edad.

Durante la década de 1980 fue llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio por los sandinistas, al cual se negó, razón por la que fue encarcelado en varias ocasiones hasta que huyó a Guatemala, donde se ordenó como sacerdote.

Regresó en 1994, ya con 28 años, y en 2011 fue designado como Obispo en la Diócesis de Matagalpa. Siete años más tarde fue parte la Conferencia Episcopal, en el diálogo entre la oposición y el régimen, la cual no dio frutos.

A mediados de agosto de 2022, el obispo Rolando Álvarez fue detenido tras ser sacado por la fuerza de la casa curial en Matagalpa. Fue puesto bajo arresto domiciliario, donde recibía atención médica, según el régimen de Ortega.