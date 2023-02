Nicaragua condena a obispo Álvarez a 26 años de cárcel

El obispo católico nicaragüense Rolando Álvarez se ha convertido en un ícono de la lucha por la libertad en Nicaragua el obispo, así como otros sacerdotes no aceptaron ser expulsados de su país, en el avión en que enviaron a Washington a 222 presos políticos que permanecían en diferentes cárceles de la nación centroamericana.

Nicaragüenses en el el exilio salieron a las calles de San José de Costa Rica para mostrar su apoyo al obispo Álvarez.

👉 Unos 38 opositores del gobierno de Daniel Ortega aún permanecen en prisión en Nicaragua, incluido el obispo Rolando Álvarez, quien se negó a ser despojado de su nacionalidad y expulsado a Estados Unidos cuando fueron liberados 222 presos políticos. pic.twitter.com/VAMuK8D9tT — Voz de América (@VozdeAmerica) February 11, 2023

A Ortega le molestó demasiado la negativa del obispo Álvarez, a abordar el avión y lo llamó “terrorista” y “desquiciado”.

“Yo no sé qué piensa este señor, que frente a una decisión del Estado nicaragüense, dice que él no acata, una resolución de un tribunal de justicia del Estado nicaragüense que lo está mandando a irse del país y, total, no podíamos enviarlo”, aseguró Ortega el mismo jueves, en rueda de prensa. “Eso si no lo permitían en el acuerdo la autoridades norteamericanas, montar a la fuerza al que no quisiera irse a los Estados Unidos”.

La respuesta de la dictadura de Daniel Ortega fue contundente, aunque el juicio contra monseñor estaba programado para el 15 de febrero, este fue adelantado y lo condenaron a 26 años de cárcel. El magistrado Otavio Rothschuh leyó la sentencia contra el religioso. Lo acusan de traición a la patria, obstrucción de funciones, agravada desobediencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense y difusión de noticias falsas.

¿Quién es el obispo Rolando Álvarez?

Rolando José Álvarez, es uno de los religiosos más influyentes de la iglesia católica en Nicaragua. Nacido en Managua en el seno de una familia humilde, su padre era obrero y su madre vendóa atole. Su vocación sacerdotal se hizo presente desde muy joven. En los años 80 fue llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio por los sandinistas y se negó a realizarlo, por lo que fue apresado en un par de ocasiones y huye a Guatemala, donde hace sus estudios seminaristas. En 1994, con 28 años ya de regreso en Nicaragua es ordenado sacerdote y desde 2011 fue designado como Obispo en la Diócesis de Matagalpa. En mayo de 2018 fue parte del equipo asignado por la Conferencia Episcopal en el primer díalogo entre el régimen y a oposición que resultó estéril.

Después de una serie de burdos ataques contra la Iglesia Católica, con el cierre de estaciones de radio y televisión de corte religioso, monseñor Álvarez,fue detenido a mediados de agosto de 2022 tras ser sacado por la fuerza de la casa curial en Matagalpa, donde se había refugiado tras iniciarse una investigación en su contra, fue puesto en arresto domiciliario y según el oficialismo tenía revisión médica y religiosas iban a cocinar para el, sin embargo al negarse a subir al avión de los expatriados, lo enviaron a una cárcel pero se desconoce a cual.